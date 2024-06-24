Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polislerin sayısının 15'i geçtiğini belirtti. Ölenlerin arasında papaz dahil birkaç 4 sivil yaşamını yitirdiği aktarıldı. Dağıstan’da saldırı sonrası 24-25-26 Haziran tarihinde yas ilan edildi.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 1

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün TSİ 18.00 saatlerinde Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 2

"SAVAŞ EVİMİZE GELDİ"

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bunun bir "terör saldırısı" olduğunu kaydeden Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi." dedi.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 3

15'İ POLİS 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görüşlmemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla polis yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor." diye konuştu.

Rusya Soruşturma Komitesi, dün düzenlenen silahlı saldırılarda 4'sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 4

Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 kişi etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor." dedi.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 5

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, saldırıların terör eylemi olarak değerlendirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangının da söndürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 6

OLAY

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 7

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 7 polis ve bir papazın hayatını kaybettiği, saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan 4’ünün öldürüldüğü belirtilmişti.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 8

ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Başkanı Sergey Melikov'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, Dağıstan'da düzenlenen silahlı saldırılar sonucu siviller ile polislerin öldürülmesi haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden sarstığını belirtti. Aliyev, “Bu kanlı saldırıyı Azerbaycan halkı ve kendi adıma şiddetle kınıyorum. Terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz. Size, Dağıstan halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 9

DAĞISTAN'DA 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti’nde bir sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı terör saldırısı sonrası 24-25-26 Haziran’da yas ilan edildi. Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırıya uğrayan kilise ve sinagogu ziyaret etti.

Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Melikov, düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamasında,  "Kurbanların ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ölü ve yaralıların ailelerine maddi yardım sağlanacaktır” dedi. Dağıstan’da saldırı sonrası 24-25-26 Haziran tarihinde yas ilan edildi.

Melikov bugün, saldırıda hedef alınan sinagog ve kiliseleri ziyaret etti.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 19 kişi hayatını kaybetti - 10

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirterek, "Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini belirten Peskov, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı almadığını ve bu ülkelerden bir kınama da görmediklerini vurguladı.

Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli bilgilerin kendisine sürekli iletildiğini söyledi. Saldırı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başındaki duruma döneceğine yönelik endişe taşıyıp taşımadıkları sorulan Peskov, "Hayır. Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." yanıtını verdi.

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