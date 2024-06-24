Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 20 kişi hayatını kaybetti

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirterek, "Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini belirten Peskov, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı almadığını ve bu ülkelerden bir kınama da görmediklerini vurguladı.



Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli bilgilerin kendisine sürekli iletildiğini söyledi. Saldırı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başındaki duruma döneceğine yönelik endişe taşıyıp taşımadıkları sorulan Peskov, "Hayır. Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." yanıtını verdi.