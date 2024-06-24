Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: 15'i polis toplam 20 kişi hayatını kaybetti
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polislerin sayısının 15'i geçtiğini belirtti. Ölenlerin arasında biri papaz 4 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Dağıstan’da saldırı sonrası 24-25-26 Haziran tarihinde yas ilan edildi.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün TSİ 18.00 saatlerinde Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.