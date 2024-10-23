Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı?
Kuzey Kore askerlerinin Rus topraklarında savaşa dahil olacağı iddiaları dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son aylarda Moskova ve Pyongyang arasında askeri ortaklık derinleşirken, büyüyen ittifak Kiev ve Washington'daki yetkilileri endişelendiriyor. Kuzey Kore'nin herhangi bir müdahalesi savaşta bir dönüm noktası yaratabilir. Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderildiği ABD tarafından da doğrulandı. Rusya'nın gizli silahı olarak görülen Kuzey Kore birlikleri, Rusların "şu anda eksik oldukları insan gücü desteğini" sağlarken, Kuzey Korelilerin ise "para, teknoloji ve deneyim" kazanmasına olanak verebilir. Peki Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da savaşıyor mu?
RUS TOPRAKLARINDA KUZEY KORELİ ASKER İDDİASI
Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında daha doğrudan bir rol üstlenmeye hazırlandığı yönünde istihbarat her geçen gün artıyor.
Hem Ukrayna hem de Güney Kore, Kuzey Kore askerlerinin eğitim için Rusya'ya gönderildiğini ve Ukrayna'ya konuşlandırılmayı amaçladıklarını iddia ediyor.