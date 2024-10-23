Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı?

"KUZEY KORE ÖZEL KUVVETLERİ BÖLGEDE"

Zelenski, dün akşam Rusya'nın "Kuzey Koreli iki askeri birliği eğittiği" ve "her biri 6 bin kişilik iki tugayın" Rus topraklarında olduğu hakkında istihbarat aldığını öne sürdü.

Güney Kore'nin casusluk teşkilatı Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin eğitim için Rusya'ya bin 500 asker gönderdiğini duyurdu. Bu askerler arasında özel kuvvetler savaşçıları da bulunuyor.

Bu raporlar, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın Uzak Doğu'sundaki bir eğitim sahasında üniforma ve ekipman alırken görüntülenmesiyle güçlendi.