Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı?

Kuzey Kore askerlerinin Rus topraklarında savaşa dahil olacağı iddiaları dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son aylarda Moskova ve Pyongyang arasında askeri ortaklık derinleşirken, büyüyen ittifak Kiev ve Washington'daki yetkilileri endişelendiriyor. Kuzey Kore'nin herhangi bir müdahalesi savaşta bir dönüm noktası yaratabilir. Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderildiği ABD tarafından da doğrulandı. Rusya'nın gizli silahı olarak görülen Kuzey Kore birlikleri, Rusların "şu anda eksik oldukları insan gücü desteğini" sağlarken, Kuzey Korelilerin ise "para, teknoloji ve deneyim" kazanmasına olanak verebilir. Peki Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da savaşıyor mu?

Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı? - 1

RUS TOPRAKLARINDA KUZEY KORELİ ASKER İDDİASI

Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında daha doğrudan bir rol üstlenmeye hazırlandığı yönünde istihbarat her geçen gün artıyor.

Hem Ukrayna hem de Güney Kore, Kuzey Kore askerlerinin eğitim için Rusya'ya gönderildiğini ve Ukrayna'ya konuşlandırılmayı amaçladıklarını iddia ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı? - 2

RUSYA VE KUZEY KORE İDDİALARI YALANLIYOR

Rusya ve Kuzey Kore bu haberleri yalanlarken, Güney Kore ise herhangi bir konuşlanmanın Ukrayna'ya verdiği askeri desteğin seviyesini yeniden değerlendirmesine yol açabileceğini ima etti.

Son aylarda Moskova ve Pyongyang arasında ABD karşıtı askeri ortaklık derinleşirken, büyüyen ittifak Kiev ve Washington'daki yetkilileri endişelendiriyor.

İşte bildiklerimiz...

Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı? - 3

KUZEY KORE ASKERLERİ UKRAYNA'DA MI?

üney Kore, ulusal istihbarat teşkilatından alınan brifingin ardından, bir kez daha Kuzey Kore'nin Rusya'ya 3 bin asker gönderdiğini öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın savaşına katıldığı konusunda defalarca uyarıda bulunmuş, geçen hafta NATO zirvesinde yaptığı konuşmada "10 bin asker ve teknik personelin" hazırlandığını söylemişti.

ABD İDDİALARI DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez kamuoyuna duyurdu.

Austin, "Rusya'da Kuzey Kore birliklerinin varlığına dair kanıtlar var" dedi.

Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı? - 4

"KUZEY KORE ÖZEL KUVVETLERİ BÖLGEDE"

Zelenski, dün akşam Rusya'nın "Kuzey Koreli iki askeri birliği eğittiği" ve "her biri 6 bin kişilik iki tugayın" Rus topraklarında olduğu hakkında istihbarat aldığını öne sürdü.

Güney Kore'nin casusluk teşkilatı Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin eğitim için Rusya'ya bin 500 asker gönderdiğini duyurdu. Bu askerler arasında özel kuvvetler savaşçıları da bulunuyor.

Bu raporlar, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın Uzak Doğu'sundaki bir eğitim sahasında üniforma ve ekipman alırken görüntülenmesiyle güçlendi.

Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı? - 5

KUZEY KORE-RUSYA İLİŞKİSİ

Batı'nın dışlanmış ülkeleri olan Rusya ve Kuzey Kore, Moskova'nın işgalinden bu yana giderek daha dostça ilişkiler kurmaya başladı.

Haziran ayında iki ülke tarihi bir savunma paktı imzalayarak, diğerine saldırı olması halinde tüm mevcut araçları kullanarak anında askeri yardım sağlama sözü vermişti.

Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı? - 6

RUSYA'DAN PARA, KUZEY'DEN SİLAH

Birçok hükümet, Pyongyang'ı Ukrayna'daki zorlu savaş için Moskova'ya silah sağlamakla suçladı; her iki ülke de bu tür transferlere dair önemli kanıtlara rağmen bu suçlamayı reddetti.

Binlerce ton mühimmat içeren silah sevkiyatları, Ukrayna'nın güçlerinin uzun süredir silah ve personel açısından yetersiz olduğu bir savaşta Rusya'nın azalan stoklarını yenilemesine yardımcı oldu.

Bu arada, nakit sıkıntısı çeken Kuzey Kore'nin karşılığında yiyecek ve diğer ihtiyaçları aldığına inanılıyor.

Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı? - 7

SEUL İDDİLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kuzey Koreli personelin Rusya'ya yardım etmek için gönderildiği iddialarını "başka bir aldatmaca" olarak nitelendirerek reddetti.

Kuzey Kore ise BM Genel Kurulu toplantısında iddiaları "asılsız, basmakalıp söylentiler" olarak nitelendirdi.

Ancak Seul iddiaları hafife almıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Rus büyükelçisini çağırdı ve "Kuzey Kore birliklerinin derhal çekilmesi" çağrısında bulundu.

Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı? - 8

KUZEY KORELİ ASKER FARK YARATABİLİR Mİ?

Kuzey Kore'nin herhangi bir müdahalesi bir dönüm noktası olabilir.

İzole edilmiş ve ağır yaptırımlara tabi tutulan rejimin dünyanın diğer tarafında büyük bir uluslararası çatışmada rol alması, onlarca yıldır görülmemiş bir müdahale.

Devlet, 1,2 milyon askeriyle dünyanın en büyük ordularından birine sahip olmasına rağmen, askerlerinin birçoğunun muharebe deneyimi bulunmuyor.

Rusya'nın gizli silahı: Kuzey Koreli askerler savaşacak mı? - 9

Analistler, Kuzey Kore rejiminin asker konuşlandırmaktan çok şey kazanacağını, güçlerine savaş alanı deneyimi ve teknik eğitim kazandıracağını söylüyor.

Ayrıca Kuzey Kore'nin silahlarının işleyişi hakkında gerçek dünya istihbaratı elde etmesine yardımcı olabilir.

Güney Kore ordusunda eski korgeneral Chun In-bum, Rusların "şu anda eksik oldukları insan gücü desteğini" alacağını, Kuzey Korelilerin ise "para, teknoloji ve deneyim" kazanacağını söyledi.

Analistler, konuşlandırılacakların konvansiyonel birlikler yerine özel "elit" kuvvetler olacağını söylüyor.

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