Rusya'nın hava saldırısı sürüyor: Kiev'de siren sesleri yükseldi
Rusya-Ukrayna hattında savaş karşılıklı hava saldırılarıyla sürüyor. Ukrayna, Rusya tarafından fırlatılan 22 füze ve 20 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Kiev güçleri de, Rusya sınırındaki Belgorod kentini hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk operasyonunun başarısız olduğunu öne sürdü. Rus ordusunun Donbas'taki ilerleyişinin devam ettiğini söyledi.
Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı da savaşı durdurmadı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar devam etti.