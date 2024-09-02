Rusya'nın hava saldırısı sürüyor: Kiev'de siren sesleri yükseldi

ANAOKULU 1 HAFTA KAPATILDI

Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan Belgorod kenti de Kiev güçlerinin hedefi oldu. Çok sayıda ev ve araç hasar gördü.

Bölgedeki bir anaokulunun da ağır hasar aldığı, bu nedenle bazı anaokullarının 1 hafta boyunca kapatılacağı, okullardaki eğitimin ise online yapılacağı öğrenildi.