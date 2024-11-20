Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir!

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan son hava saldırıları, kara kış kapıdayken "felaket niteliğinde elektrik kesintileri" yaşanma ihtimalini artırdı. Çevreci örgüt Greenpeace, üç aktif nükleer santrale bağlı trafo merkezlerinin hedef alınmasının nükleer felakete yol açabileceğini söylüyor. Ukrayna 1986 yılında, Çernobil'de meydana gelen patlamanın ardından dünyanın en kötü nükleer felaketini yaşamıştı.

Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir! - 1

"FELAKET RİSKİ ALTINDA"

Çevreci örgüt Greenpeace, Rusya'nın pazar günü gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırısının ardından Ukrayna'nın elektrik altyapısının "felaket riski altında" olduğu uyarısında bulundu.

Bu durum, ülkede faaliyette olan üç nükleer santralin güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir! - 2

AVRUPA'NIN ÖNÜNDEKİ NÜKLEER TEHDİT

Moskova'nın saldırıları Ukrayna'nın nükleer santrallerinin çalışması için kritik öneme sahip elektrik trafo merkezlerini hedef aldı.

Greenpeace Ukrayna'daki nükleer uzmanlar, "Rusya'nın Ukrayna'yı yenmek için nükleer felaket tehdidini büyük bir askeri kaldıraç olarak kullandığı açık. Ancak saldırıları üstlenerek Rusya, Avrupa'yı 2011'deki Fukuşima, 1986'daki Çernobil veya daha da kötüsüyle karşılaştırılabilecek bir nükleer felaket riskiyle karşı karşıya bırakıyor." uyarısında bulunuyor.

Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir! - 3

Çevreci örgüt, Rusya'yı Ukrayna'nın enerji şebekesine yönelik saldırılarını derhal durdurmaya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) ülkenin nükleer santralleri için kritik öneme sahip trafo merkezlerinde kalıcı önlemler almaya çağırdı.

Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir! - 4

Pazar günü Rusya'nın saldırıları sırasında, dört ana trafo merkezinden üç nükleer santrale giden elektrik hatları kesildi ve "yüksek bir patlama" duyuldu.

Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir! - 5

Söz konusu üç tesis, Ukrayna'nın elektriğinin yaklaşık üçte ikisini karşılıyor. 

Rusya'nın daha önce gerçekleştirdiği saldırılarda ülkenin kömür ve petrolle çalışan santrallerinin çoğu tahrip olmuş, ülkenin bazı hidroelektrik tesisleri de hasar görmüştü.

Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir! - 6

1986 yılında Ukrayna, hatalı bir tasarımın Çernobil'deki bir reaktörün patlamasına yol açmasıyla dünyanın en kötü nükleer felaketini yaşamıştı.

Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir! - 7
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