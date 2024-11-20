Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir!

AVRUPA'NIN ÖNÜNDEKİ NÜKLEER TEHDİT

Moskova'nın saldırıları Ukrayna'nın nükleer santrallerinin çalışması için kritik öneme sahip elektrik trafo merkezlerini hedef aldı.

Greenpeace Ukrayna'daki nükleer uzmanlar, "Rusya'nın Ukrayna'yı yenmek için nükleer felaket tehdidini büyük bir askeri kaldıraç olarak kullandığı açık. Ancak saldırıları üstlenerek Rusya, Avrupa'yı 2011'deki Fukuşima, 1986'daki Çernobil veya daha da kötüsüyle karşılaştırılabilecek bir nükleer felaket riskiyle karşı karşıya bırakıyor." uyarısında bulunuyor.