Rusya'nın hedefi Ukrayna enerjisi: İkinci Çernobil felaketi yaşanabilir!
Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan son hava saldırıları, kara kış kapıdayken "felaket niteliğinde elektrik kesintileri" yaşanma ihtimalini artırdı. Çevreci örgüt Greenpeace, üç aktif nükleer santrale bağlı trafo merkezlerinin hedef alınmasının nükleer felakete yol açabileceğini söylüyor. Ukrayna 1986 yılında, Çernobil'de meydana gelen patlamanın ardından dünyanın en kötü nükleer felaketini yaşamıştı.
"FELAKET RİSKİ ALTINDA"
Çevreci örgüt Greenpeace, Rusya'nın pazar günü gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırısının ardından Ukrayna'nın elektrik altyapısının "felaket riski altında" olduğu uyarısında bulundu.
Bu durum, ülkede faaliyette olan üç nükleer santralin güvenliği konusunda endişelere yol açtı.