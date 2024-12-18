Rusya'nın Kuzey Kore oyunu: "Cephedeki en kolay hedef"
Kuzey Koreli askerler, savaşta Rusya'yı desteklemek için Kursk'ta çatışmalara dahil oldu. Ukraynalı askerler ise deneyimsiz Kuzey Korelilerin kolay hedef haline geldiğini söylüyor. Kursk'a konuşlandırılmış Ukraynalı askerler, Kuzey Kore birliklerinin neler olduğunu anlamadığını, cephede açıkça görünür şekilde koşturduklarını bildirdi. Rusların İHA'lardan kaçmayı ve saklanmayı bildiğini aktaran askerler, Kuzey Korelilerin ise kaçmadan ve ayrım gözetmeksizin ateş ettiğini belirtti. Aynı saflarda savaşan iki birliğin bu kadar farklı stratejilerle hareket etmesi ise, aylardır akıllarda olan soruyu bir kez daha gündeme getirdi. Kuzey Koreli askerler savaşta sadece bir yem mi?
KUZEY KORE SAVAŞA DAHİL OLDU
Kuzey Koreli askerler, savaşta Rusya'yı desteklemek için Kursk'ta çatışmalara dahil oldu.
ABD'li ve Ukraynalı yetkililer en az 10 bin Kuzey Koreli askerin sahada çatıştığını ve bu sayının giderek artaabileceğini belirtti.