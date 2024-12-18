Rusya'nın Kuzey Kore oyunu: "Cephedeki en kolay hedef"

KUZEY KORELİ ASKERLER YEM Mİ?

Rusların İHA'lardan kaçmayı ve saklanmayı bildiğini aktaran askerler, Kuzey Korelilerin ise kaçmadan ve ayrım gözetmeksizin ateş ettiğini belirtti.

Aynı saflarda savaşan iki birliğin bu kadar farklı stratejilerle hareket etmesi ise, aylardır akıllarda olan soruyu bir kez daha gündeme getirdi.

Kuzey Koreli askerler savaşta sadece bir yem mi?