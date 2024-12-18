Rusya'nın Kuzey Kore oyunu: "Cephedeki en kolay hedef"

Kuzey Koreli askerler, savaşta Rusya'yı desteklemek için Kursk'ta çatışmalara dahil oldu. Ukraynalı askerler ise deneyimsiz Kuzey Korelilerin kolay hedef haline geldiğini söylüyor. Kursk'a konuşlandırılmış Ukraynalı askerler, Kuzey Kore birliklerinin neler olduğunu anlamadığını, cephede açıkça görünür şekilde koşturduklarını bildirdi. Rusların İHA'lardan kaçmayı ve saklanmayı bildiğini aktaran askerler, Kuzey Korelilerin ise kaçmadan ve ayrım gözetmeksizin ateş ettiğini belirtti. Aynı saflarda savaşan iki birliğin bu kadar farklı stratejilerle hareket etmesi ise, aylardır akıllarda olan soruyu bir kez daha gündeme getirdi. Kuzey Koreli askerler savaşta sadece bir yem mi?

Rusya'nın Kuzey Kore oyunu: "Cephedeki en kolay hedef" - 1

KUZEY KORE SAVAŞA DAHİL OLDU

Kuzey Koreli askerler, savaşta Rusya'yı desteklemek için Kursk'ta çatışmalara dahil oldu.

ABD'li ve Ukraynalı yetkililer en az 10 bin Kuzey Koreli askerin sahada çatıştığını ve bu sayının giderek artaabileceğini belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'nın Kuzey Kore oyunu: "Cephedeki en kolay hedef" - 2

SAVAŞTAKİ ROLLERİ NE?

Ukraynalı yetkililer, savaşta Rus güçlerini desteklemek için konuşlandırılan en az 30 Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde yaralandığını veya öldürüldüğünü açıkladı.

Bu durum, Pyongyang birliklerinin savaşta nasıl bir rol oynayacağına dair aylardır süren spekülasyonların ardından önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Rusya'nın Kuzey Kore oyunu: "Cephedeki en kolay hedef" - 3

"ÖLENLERİN YÜZLERİNİ YAKIYORLAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı "Kuzey Korelilerin kayıplarını gizlemeye çalışmakla" suçladı.

Zelenski, "Kuzey Korelilerin bu savaşta ölmesi için tek bir neden yok. Tek neden, Rusya'yı tüketen ve bu savaşı körükleyen Putin'in deliliğidir." dedi

Ukrayna lideri, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerinin yakıldığını iddia etti.

Rusya'nın Kuzey Kore oyunu: "Cephedeki en kolay hedef" - 4

"NELER OLDUĞUNU ANLAMIYORLAR"

Kursk'a konuşlandırılmış Ukraynalı bir asker, sahadaki Kuzey Koreli askerlerin duruma ilişkin görüşlerini paylaştı.

Asker, "Kuzey Koreliler tarlalarda koşuyor ve sayıları çok fazla. Neler olduğunu anlamıyorlar. Neler olduğunu anlamadıklarını mı yoksa Rusların onları bilerek mi gönderdiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimsiz askerler savaş alanında dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda.

Rusya'nın Kuzey Kore oyunu: "Cephedeki en kolay hedef" - 5

"RUSLAR ASLA BÖYLE KOŞMADILAR"

Bölgede savaşan askerleri Kuzey Korelilerin kolay hedef olduğunu çünkü Rusların aksine cephede açıkça hareket ettiklerini aktardı.

Kuzey Korelilerin şaşırtıcı savaş teknikleri hakkında konuşan bir Ukraynalı asker, “Çok şaşırdık, daha önce buna benzer bir şey görmemiştik — 40 ila 50 kişi bir tarlada koşuyordu. Bu, topçular ve drone operatörleri için mükemmel bir hedef. Ruslar asla böyle koşmadılar.” dedi.

Rusya'nın Kuzey Kore oyunu: "Cephedeki en kolay hedef" - 6

KUZEY KORELİ ASKERLER YEM Mİ?

Rusların İHA'lardan kaçmayı ve saklanmayı bildiğini aktaran askerler, Kuzey Korelilerin ise kaçmadan ve ayrım gözetmeksizin ateş ettiğini belirtti.

Aynı saflarda savaşan iki birliğin bu kadar farklı stratejilerle hareket etmesi ise, aylardır akıllarda olan soruyu bir kez daha gündeme getirdi.

Kuzey Koreli askerler savaşta sadece bir yem mi?

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