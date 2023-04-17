Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı

Finlandiya, NATO’ya katılmasından iki haftadan sonra, güvenliğini artırmak için yeni bir adım attı. Askeri ittifaka katılmasının ardından Rusya’dan misilleme gelmesinden korkan Finlandiya hükümeti, ülkenin doğusunda bulunan Rusya sınırındaki Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşası için çalışmalara başladı. Finlandiya-Rusya sınırını oluşturan​​​​​​ Vuoksi Nehri ise havadan görüntülendi.

Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 1

Finlandiya, NATO'ya üye olmasının ardından Rusya ile arasındaki sınırına güçlü bir çit örmeye karar verdi. 

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Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 2

Çelik telden yapılan çitin 2026 yılı sonuna kadar sınırının en kritik kısımlarının yaklaşık 200 kilometresini kaplaması planlanıyor. Proje yöneticisi Ismo Kurki, çitin sürekli olarak gözleneceğini söyledi.

Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 3

Bununla birlikte,  Finlandiya-Rusya sınırında şimdiye kadar çok az insan faaliyeti oldu.

Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 4

Finlandiya Sınır Muhafızları, geçen yıl  burada yalnızca 30 yasadışı geçiş tespit ettiklerini açıkladı. Rus sınır muhafızları ise Finlandiya'ya girmeye çalışan yaklaşık 800 kişiyi engellediklerini duyurdu.

Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 5

"FİNLANDİYA, RUSYA'NIN SINIR KONTROLÜNE DAHA AZ BAĞIMLI OLMALI"

Finlandiya Sınır Muhafızı Tuğgeneral Jari Tolppanen, "Finlandiya-Rusya sınırındaki durum şu anda istikrarlı. Ancak Finlandiya'nın artık daha güvenilir ve daha bağımsız sınır kontrolüne sahip olması gerekiyor. Ayrıca Finlandiya'nın Rusya sınır kontrolüne daha az bağımlı olması gerekiyor." diye konuştu.

Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 6

Diğer taraftan, Polonya ve Baltık Devletleri, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya ve Belarus ile olan sınırlarına hali hazırda  çitler örmeye başladı.

Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 7

ESKİ ÇİT YALNIZCA HAYVANLARI ENGELLEMEK İÇİNDİ

Şimdiye kadar, Finlandiya-Rusya sınırı, alanı kaplayan geniş ormanlarda yalnızca sığırları ve diğer hayvanları durdurmayı amaçlayan zayıf bir tel çitti.

Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 8

Yeni inşa edilen çit 3 metre yüksekliğinde olacak, üzeri jiletli tel ile kaplanacak ve tahmini olarak 380 milyon euroya mal olacak.

Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 9
Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 10
Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 11
Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 12
Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 13
Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 14
Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 15
Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 16
Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 17
Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı - 18
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