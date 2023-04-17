Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı

"FİNLANDİYA, RUSYA'NIN SINIR KONTROLÜNE DAHA AZ BAĞIMLI OLMALI"

Finlandiya Sınır Muhafızı Tuğgeneral Jari Tolppanen, "Finlandiya-Rusya sınırındaki durum şu anda istikrarlı. Ancak Finlandiya'nın artık daha güvenilir ve daha bağımsız sınır kontrolüne sahip olması gerekiyor. Ayrıca Finlandiya'nın Rusya sınır kontrolüne daha az bağımlı olması gerekiyor." diye konuştu.