Rusya'nın missileme yapmasından korkan Finlandiya'dan yeni hamle: Sınırına çit örmeye başladı

Finlandiya, NATO'ya üye olmasının ardından Rusya ile arasındaki sınırına güçlü bir çit örmeye karar verdi.
Çelik telden yapılan çitin 2026 yılı sonuna kadar sınırının en kritik kısımlarının yaklaşık 200 kilometresini kaplaması planlanıyor. Proje yöneticisi Ismo Kurki, çitin sürekli olarak gözleneceğini söyledi.
Bununla birlikte, Finlandiya-Rusya sınırında şimdiye kadar çok az insan faaliyeti oldu.
Finlandiya Sınır Muhafızları, geçen yıl burada yalnızca 30 yasadışı geçiş tespit ettiklerini açıkladı. Rus sınır muhafızları ise Finlandiya'ya girmeye çalışan yaklaşık 800 kişiyi engellediklerini duyurdu.
Finlandiya Sınır Muhafızı Tuğgeneral Jari Tolppanen, "Finlandiya-Rusya sınırındaki durum şu anda istikrarlı. Ancak Finlandiya'nın artık daha güvenilir ve daha bağımsız sınır kontrolüne sahip olması gerekiyor. Ayrıca Finlandiya'nın Rusya sınır kontrolüne daha az bağımlı olması gerekiyor." diye konuştu.
Diğer taraftan, Polonya ve Baltık Devletleri, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya ve Belarus ile olan sınırlarına hali hazırda çitler örmeye başladı.
Şimdiye kadar, Finlandiya-Rusya sınırı, alanı kaplayan geniş ormanlarda yalnızca sığırları ve diğer hayvanları durdurmayı amaçlayan zayıf bir tel çitti.
Yeni inşa edilen çit 3 metre yüksekliğinde olacak, üzeri jiletli tel ile kaplanacak ve tahmini olarak 380 milyon euroya mal olacak.