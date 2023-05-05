Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, Ukrayna'nın kritik kentinden çekileceğini duyurdu: Cehennemde yanacaksınız

Öte yandan, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar, savaşın başlangıcından bu yana doğu Ukrayna bölgesinde acımasız oldu. Wagner'in Prigozhin liderliğindeki kara birlikleri, Rusya'nın burada konuşlanmış ana güçlerinden birini oluşturdu. Batı tahminlerine göre hem Kiev hem de Moskova son birkaç ayda Bakhmut'ta binlerce asker kaybetti. Donetsk bölgesinde yer alan ve savaş öncesi nüfusu 70 bin olan şehir, aylardır Rus saldırılarının merkezi konumunda bulunuyor. Uzmanlar kentin düşmesinin savaşın seyrini Rusya lehine değiştirebileceğini belirtiyor.