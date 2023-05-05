Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, Ukrayna'nın kritik kentinden çekileceğini duyurdu: Cehennemde yanacaksınız

Rusya’nın paralı asker grubu Wagner’in lideri Prigozhin, "Wagner savaşçıları adına, Wagner komutanlığı adına, 10 Mayıs 2023'te Bakhmut yerleşimindeki mevzileri savunma bakanlığı birimlerine devretmek ve Wagner askerlerini, yaralarımızı sarmak için lojistik kamplara çekmek zorunda olduğumuzu beyan ediyorum. Wagner birliklerini Bakhmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda anlamsızca yok olmaya mahkumlar." duyurusunu yaptı.
Bununla birlikte Prigozhin, Kremlin'in iki üst düzey yetkilisine bağırdığı ve küfrettiği bir video yayınladı. Prigozhin’in Telegram kanalında yayınlanan son videosu, savaşın başlamasından bu yana paralı asker grubu liderinin Rus yetkililer hakkında kamuoyunda yaptığı en sert yorumları içeriyor.
Söz konusu videoda Prigozhin askerlerin cesetleri ile dolu bir alanda gezinen bir kameramana doğru seslenerek, "İşte bugün ölen Wagner askerleri. Kanları hala taze. Hepsini filme alın.” diyor.
Prigozhin daha sonra Putin'in Ukrayna'daki savaşı yönetmekle görevlendirdiği Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve General Valery Gerasimov'a küfür etmeye başlıyor.
Prigozhin, “Cephanemiz yüzde 70 oranında eksik. Şoygu! Gerasimov, söz verdiğiniz silahlar nerede? Mühimmat vermeyenler cehennemde yanacaklar!” diye bağırıyor.
Prigozhin, ardından şu ifadeleri kullanıyor:
"Siz hayvanlar pahalı kulüplerde takılıyorsunuz. Çocuklarınız hayatlarının tadını çıkarıyor, YouTube için videolar çekiyorlar. Bu hayatın efendisi olduğunuzu ve insanların hayatlarını kontrol etme hakkınız olduğunu düşünüyor musunuz?"
Diğer taraftan Prigozhin, yeterli mühimmat sağlanmış olsaydı, birlikleri arasındaki ölü sayısının beş kat daha düşük olacağını belirtti. Videodaki ölüaskerlere atıfta bulunan Prigozhin, "Onlar buraya gönüllü olarak geldiler. Siz maun ofislerinizde yonca içinde yuvarlanırken onlar can veriyor. Bunu aklınızda tutun!" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki olarak görülen Prigozhin, videosunda tekrar tekrar birliklerinin erzaklarının tükendiğinden şikayet ediyor ve Rusya'nın üst düzey yöneticilerini onu engellemekle suçluyor.
Prigozhin, Bakhmut'taki birliklerinin büyük mühimmat açığı göz önüne alındığında ya "geri çekilmek ya da ölmek" zorunda kalacaklarını söyledi. Daha sonra, Wagner grubunun Bakhmut’taki o bir saldırı sırasında tek bir günde 100'den fazla kişiyi kaybettiğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar, savaşın başlangıcından bu yana doğu Ukrayna bölgesinde acımasız oldu. Wagner'in Prigozhin liderliğindeki kara birlikleri, Rusya'nın burada konuşlanmış ana güçlerinden birini oluşturdu. Batı tahminlerine göre hem Kiev hem de Moskova son birkaç ayda Bakhmut'ta binlerce asker kaybetti. Donetsk bölgesinde yer alan ve savaş öncesi nüfusu 70 bin olan şehir, aylardır Rus saldırılarının merkezi konumunda bulunuyor. Uzmanlar kentin düşmesinin savaşın seyrini Rusya lehine değiştirebileceğini belirtiyor.
2022'de Wagner Grubu, Rus mahkumları Ukrayna'da savaşmaları için işe aldığı ve mahkumlara özgürlük sözü verdiği için tartışmalara yol açtı. ABD'li yetkililere göre, Temmuz 2022'ye kadar 40 binden fazla eski hükümlü Wagner'e katıldı.
The New York Times'a göre ise çoğu Wagner askeri yeteri kadar eğitimi olmadığı için öldü.