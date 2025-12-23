Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü

Öte yandan geçen hafta ABD, Şubat 2022'de başlayan savaşı sona erdirme çabaları kapsamında Miami'de Rus ve Ukrayna heyetleriyle gerçekleştirdi.

Washington yönetimi, Ukrayna ve Avrupalı müttefikleriyle yaptığı istişarelerin ardından 28 maddelik taslağı 20 maddeye indirerek güncel bir barış planı hazırlamıştı.

Rusya Devlet medyası, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un, tarafların ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile ayrı ayrı görüşmeler yürütmesi üzerine, "Yavaş ilerleme kaydediliyor" dediğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 20 Aralık'ta Miami'ye giderek Witkoff ve Kushner ile bir araya geldi. Dmitriyev, görüşmenin detaylarını paylaşmazken sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Miami, bir dahaki sefere Moskova" mesajını yayımladı.

ABD temsilcisi Witkoff, görüşmeleri "yapıcı" olarak tanımladı ancak henüz kesin bir atılım işareti olmadığını belirtti. Masada güvenlik teminatları, ekonomik ilerleme ve refah projelerinin bulunduğu ifade edildi.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Rüstem Umerov da süreci "içerikli ve yapıcı" olarak değerlendirdi.