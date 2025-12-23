Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü
23.12.2025 11:23
NTV - Haber Merkezi
Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği kapsamlı füze ve insansız hava aracı saldırıları, dondurucu kış şartlarında geniş çaplı elektrik kesintilerine ve can kayıplarına yol açtı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği geniş çaplı saldırılar, dondurucu kış soğuklarının etkili olduğu ülkede hayatı durma noktasına getirdi.
Başkent Kiev ve batıdaki Hmelnitskiy bölgesinde can kayıpları yaşanırken, enerji altyapısının hedef alınması nedeniyle birçok bölgede acil durum elektrik kesintileri uygulandı.
Saldırılar, Polonya'nın hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırmasına neden oldu.
ENERJİ BAKANLIĞINDAN ACİL DURUM UYARISI
Ukrayna Enerji Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji altyapısını bir kez daha hedef aldığını bildirdi.
Bakanlık, saldırıların sonucu olarak ülkenin pek çok bölgesinde acil durum kesintilerine gidildiğini duyurdu. Gece saatlerinde beş farklı bölgedeki enerji tesislerinin vurulduğu belirtildi.
AFP'nin aktardığına göre Ukrayna'nın enerji operatörü Ukrenergo, büyük çaplı füze ve İHA saldırılarının ardından birçok noktada yangın çıktığını, hava sıcaklıklarının donma noktasına yaklaştığı bir dönemde halkın ısınma sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.
POLONYA JETLERİNİ HAVALANDIRDI
Saldıların şiddeti komşu ülke Polonya'yı da alarma geçirdi. Polonya ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, saldırılar sırasında kendi hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarının havalandırıldığını duyurdu.
Yerel yetkililer, Kiev ve Hmelnitskiy bölgelerinde birer kişinin hayatını kaybettiğini, çeşitli bölgelerde ise aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece boyunca fırlatılan 86 farklı tipteki Rus İHA'sından 58'inin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİAMİ'DE "YAPICI" GÖRÜŞMELER
Öte yandan geçen hafta ABD, Şubat 2022'de başlayan savaşı sona erdirme çabaları kapsamında Miami'de Rus ve Ukrayna heyetleriyle gerçekleştirdi.
Washington yönetimi, Ukrayna ve Avrupalı müttefikleriyle yaptığı istişarelerin ardından 28 maddelik taslağı 20 maddeye indirerek güncel bir barış planı hazırlamıştı.
Rusya Devlet medyası, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un, tarafların ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile ayrı ayrı görüşmeler yürütmesi üzerine, "Yavaş ilerleme kaydediliyor" dediğini aktardı.
Rusya Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 20 Aralık'ta Miami'ye giderek Witkoff ve Kushner ile bir araya geldi. Dmitriyev, görüşmenin detaylarını paylaşmazken sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Miami, bir dahaki sefere Moskova" mesajını yayımladı.
ABD temsilcisi Witkoff, görüşmeleri "yapıcı" olarak tanımladı ancak henüz kesin bir atılım işareti olmadığını belirtti. Masada güvenlik teminatları, ekonomik ilerleme ve refah projelerinin bulunduğu ifade edildi.
Ukrayna heyetine başkanlık eden Rüstem Umerov da süreci "içerikli ve yapıcı" olarak değerlendirdi.
DONBASS'TA DURUM
Doğu cephesinde ise Rusya, yıpratma stratejisini sürdürüyor. Reuters ajansının aktardığına göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saat içinde Donetsk bölgesindeki Kostyantinivka hattında sivil yerleşimlere 27 saldırı düzenlediğini açıkladı.
Savaş öncesi 67 bin nüfusa sahip olan kentte, tahliye edilmeyi reddeden aileler dahil yaklaşık 4 bin 300 sivilin yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus hava bombardımanlarının mahalleleri harabeye çevirdiğini, ancak Ukrayna birliklerinin Rus güçlerinin şehir merkezine ilerleyişini şimdilik durdurduğunu kaydetti.