Rusya'nın savaş makinesini besleyen kimyasal fabrikalara sahip Rus milyarderler

Reuters, demiryolu verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yılın eylül ayına kadar Rusya'nın en büyük patlayıcı fabrikalarından bazılarına demiryolu ile sevk edilen temel kimyasalların yüzde 75'inden fazlasını sağlayan, Batı onaylı beş milyarderin hisse sahibi olduğu beş kimya şirketi tespit etti.

Haber ajansının analizi, Rusya'nın savaş makinesinin bir parçasını oluşturan fabrikaların bu adamlara ve şirketlerine ne kadar bağımlı olduğunu ilk kez ortaya koyuyor.