Rusya'nın savaş makinesini besleyen kimyasal fabrikalara sahip Rus milyarderler
Demiryolu ve finansal veriler üzerinde yapılan bir analiz, Rusya'nın en zengin adamlarından bazılarının kurduğu ya da sahibi olduğu kimya fabrikalarının, Ukrayna'daki savaş sırasında Moskova ordusu tarafından kullanılan patlayıcıları üreten tesislere malzeme tedarik ettiğini gösteriyor. Reuters haber ajansı, bu fabrikalara ilişkin verileri derledi.
Reuters, demiryolu verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yılın eylül ayına kadar Rusya'nın en büyük patlayıcı fabrikalarından bazılarına demiryolu ile sevk edilen temel kimyasalların yüzde 75'inden fazlasını sağlayan, Batı onaylı beş milyarderin hisse sahibi olduğu beş kimya şirketi tespit etti.
Haber ajansının analizi, Rusya'nın savaş makinesinin bir parçasını oluşturan fabrikaların bu adamlara ve şirketlerine ne kadar bağımlı olduğunu ilk kez ortaya koyuyor.