Rus yetkililerden UFO açıklaması geldi: Uçuşlar iptal edildi

EN AZ 5 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Manu Gómez adlı bir uzman Twitter'dan yaptığı paylaşımda, havaalanı üzerinde "tanımlanamayan bir cisim" olduğuna dair "çok sayıda rapor" olduğunu yazdı. Gómez, UFO'yu durdurmak üzere gökyüzünde ikisi Su-35 ve MiG-31 olmak üzere en az beş Rus askeri uçağının bulunduğunu açıkladı.