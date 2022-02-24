Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü?

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 10:35
New York Times, "Rusya Ukrayna'ya saldırıyor" başlığını kullandı.
Başlığın altında, "Ülke genelinde patlamalar duyuluyor: Biden dünya 'Rusya'dan hesap soracak' dedi" ifadelerine yer verildi.
Manşette ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyona karışanlara yönelttiği cevap veririz tehdidi de yer aldı.
The Guardian'da ise canlı akış başlatıldı. Gazete, "Ukrayna Dışişleri Bakanı, 'Putin geniş çaplı işgal başlattı' dedi" başlığını kullandı.
İngiltere devlet televizyonu BBC de saldırıları işgal olarak nitelendirdi.
Fransız gazetesi Le Figaro, "Ukrayna: Putin askeri operasyonu duyurdu, Kiev büyük çaplı operasyon dedi" manşetiyle okuyucularını karşıladı.
The Times ise, "Rusya, Ukrayna'nın işgaline başlarken Kiev'de patlamalar duyuluyor" dedi.
Financial Times da başlığında saldırıları işgal olarak nitelendirdi.
Wall Street Journal ise "Putin'in askeri operasyon kararı Batı tarafından kınandı" ifadelerini kullandı.
Washington Post da saldırıları Rusya Ukrayna'ya saldırıyor ifadeleriyle nitelendirdi.
Rusya'nın birçok dilde yayın yapan devlet destekli kanalı Sputnik ise "Putin Donbass'ta özel askeri operasyon emri verdi, dış tehditlere anında cevap verileceğini söyledi" dedi.