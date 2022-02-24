Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya operasyon emrini verdi. Böylece Donbas bölgesine beklenen askeri harekat başlamış oldu. Harekat dış basında geniş yer buldu. İşte Rusya'nın Ukrayna işgalinin manşetlerden görünüşü...

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 10:35

Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü? - 1

New York Times, " 'ya saldırıyor" başlığını kullandı. 

Başlığın altında, "Ülke genelinde patlamalar duyuluyor: Biden dünya 'Rusya'dan hesap soracak' dedi" ifadelerine yer verildi.

Manşette ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyona karışanlara yönelttiği cevap veririz tehdidi de yer aldı. 

GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü? - 2

The Guardian'da ise canlı akış başlatıldı. Gazete, "Ukrayna Dışişleri Bakanı, 'Putin geniş çaplı işgal başlattı' dedi" başlığını kullandı.

NTV EKİBİ VURULAN RADAR ÜSSÜNDE

Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü? - 3

İngiltere devlet televizyonu BBC de saldırıları işgal olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü? - 4

Fransız gazetesi Le Figaro, "Ukrayna: Putin askeri operasyonu duyurdu, Kiev büyük çaplı operasyon dedi" manşetiyle okuyucularını karşıladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü? - 5

The Times ise, "Rusya, Ukrayna'nın işgaline başlarken Kiev'de patlamalar duyuluyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü? - 6

Financial Times da başlığında saldırıları işgal olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü? - 7

Wall Street Journal ise "Putin'in askeri operasyon kararı Batı tarafından kınandı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü? - 8

Washington Post da saldırıları Rusya Ukrayna'ya saldırıyor ifadeleriyle nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını dünya basını nasıl gördü? - 9

Rusya'nın birçok dilde yayın yapan devlet destekli kanalı Sputnik ise "Putin Donbass'ta özel askeri operasyon emri verdi, dış tehditlere anında cevap verileceğini söyledi" dedi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER