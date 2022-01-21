Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 10:10
ABD merkezli Maxar Technologies, uydu görüntülerinin yakın zamanda ek birliklerin ve kuvvetlerin konuşlandırıldığı kilit yerleri gösterdiğini açıkladı.
19 Ocak tarihli uydu görüntüleri, Rusya'nın Belarus sınırından 125 km uzaktaki Yelnya'da toplanmış tank topçuları ve destek teçhizatı ile Ukrayna sınırından yaklaşık 330 km uzaklıkta Voronezh üssünde konuşlandırılmış bir savaş grubunu gösteriyor.
Diğer fotoğraflarda, Belarus sınırından sadece 30 km ve Rusya'nın Ukrayna sınırından en fazla 50 km uzaklıkta bulunan Klintsky ve Klimovo adlı iki üste toplanmış askeri teçhizatı görülüyor.
Sınır bölgesi, Rusya'nın 100 bin askerin yanı sıra tankları ve füzeleri sınır yakınlarına taşıdığı geçen yılın sonundan bu yana bıçak sırtında bulunuyor.
Bununla birlikte, Rus askeri faaliyetleri son haftalarda arttı. Bunun yanı sıra Ukrayna Savunma İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kırılo Budanov, Kasım ayında Military Times'a verdiği demeçte Rusya'nın Beyaz Rusya üzerinden bir saldırı başlatabileceğini söyledi.
Daha yakın tarihli bir Ukrayna hükümeti değerlendirmesinde, Rusya'nın artık Kiev'i orta menzilli balistik füzelerle vurma kabiliyetine sahip olduğu sonucuna varıldı.
Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden, son yaptığı açıklamada ,Ukrayna sınırına yığılan Rus askeri birliklerinin ülkenin sınırından herhangi bir şekilde geçmesinin "işgal" anlamına geleceğini ve bu durumda Rusya'nın "ağır bir bedel" ödeyeceğini söyledi.
Biden, "Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir. Rusya bu durumda ciddi ve koordineli ekonomik sonuçlarla karşılaşacak. Şu konuda hiç şüphe yok, Putin işgali seçerse Rusya ağır bir bedel ödeyecek" diye konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale için paramiliter güçleri kullanmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyen Biden, "Gri bölgelerde yapılan saldırılarda Rus askerleri üniforma giymiyorlar. Bunlara da hazırlıklı olmalıyız" dedi.
Biden, Kiev yönetiminin, ABD'nin kendilerine yönelik desteği konusunda şüphe etmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Göreve gelişinin 1. yıl dönümü vesilesiyle dün basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Biden'ın, "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük çaplı bir müdahalesi olursa bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir" sözleri tartışılıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'in Rusya'nın ülkesine "küçük bir saldırı" yapacağı hakkındaki açıklamalarına ilişkin verdiği yanıtta, "Küçük saldırı diye bir şey yok. Tıpkı küçük kayıplar ve sevdiklerinizin kaybından kaynaklanan küçük kederler gibi” demişti.
Birçok eleştirmen ve siyasetçi, Biden'ın bu ifadelerini ve "küçük çaplı müdahale" sözünü, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yeşil ışık yakmak" olarak yorumlamıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise ABD'nin duruşunun net olduğunu ve Rus askerlerinin Ukrayna'ya geçmesinin "işgal" olacağını bildirdi.