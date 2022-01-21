Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı

Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon oldukça yüksek. Yayımlanan yeni uydu görüntülerinde Rus askeri birliklerinin ve tanklarının sayısının arttığı ve Ukrayna sınırına oldukça yakın konuşlandırıldığı görüldü. Konuya ilişkim açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir. Şu konuda hiç şüphe yok, Putin işgali seçerse Rusya ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 10:10

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 1

Yeni yayımlanan uydu görüntüleri, ’nın sınırına yakın ek birlikler ve askeri teçhizat yığdığını gösteriyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 2

ABD merkezli Maxar Technologies, uydu görüntülerinin  yakın zamanda ek birliklerin ve kuvvetlerin konuşlandırıldığı kilit yerleri gösterdiğini açıkladı. 

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 3

UKRAYNA SINIRININ OLDUKÇA YAKININDA

19 Ocak tarihli uydu görüntüleri, Rusya'nın Belarus sınırından 125 km uzaktaki Yelnya'da toplanmış tank topçuları ve destek teçhizatı ile Ukrayna sınırından yaklaşık 330 km uzaklıkta Voronezh üssünde konuşlandırılmış bir savaş grubunu gösteriyor.

Diğer fotoğraflarda, Belarus sınırından sadece 30 km ve Rusya'nın Ukrayna sınırından en fazla 50 km uzaklıkta bulunan Klintsky ve Klimovo adlı iki üste toplanmış askeri teçhizatı görülüyor.

Sınır bölgesi,  Rusya'nın 100 bin askerin yanı sıra tankları ve füzeleri sınır yakınlarına taşıdığı geçen yılın sonundan bu yana bıçak sırtında bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 4

"RUSYA BELARUS ÜZERİNDEN SALDIRABİLİR" İDDİASI

Bununla birlikte, Rus askeri faaliyetleri son haftalarda arttı. Bunun yanı sıra Ukrayna Savunma İstihbarat Teşkilatı Başkanı  Kırılo Budanov, Kasım ayında Military Times'a verdiği demeçte Rusya'nın Beyaz Rusya üzerinden bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 5

Daha yakın tarihli bir Ukrayna hükümeti değerlendirmesinde, Rusya'nın artık Kiev'i orta menzilli balistik füzelerle vurma kabiliyetine sahip olduğu sonucuna varıldı. 

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 6

BİDEN: İŞGAL ANLAMINA GELİR

Diğer taraftan, ABD Başkanı , son yaptığı açıklamada ,Ukrayna sınırına yığılan Rus askeri birliklerinin ülkenin sınırından herhangi bir şekilde geçmesinin "işgal" anlamına geleceğini ve bu durumda Rusya'nın "ağır bir bedel" ödeyeceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 7

"RUSYA AĞIR BİR BEDEL ÖDER"

Biden, "Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir. Rusya bu durumda  ciddi ve koordineli ekonomik sonuçlarla karşılaşacak. Şu konuda hiç şüphe yok, Putin işgali seçerse Rusya ağır bir bedel ödeyecek" diye konuştu.  

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 8

"BAZI BÖLGELERDE RUS ASKERLERİ ÜNİFORMA GİYMİYOR"

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale için paramiliter güçleri kullanmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyen Biden, "Gri bölgelerde yapılan saldırılarda Rus askerleri üniforma giymiyorlar. Bunlara da hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 9

Biden, Kiev yönetiminin, ABD'nin kendilerine yönelik desteği konusunda şüphe etmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 10

BİDEN'IN İFADELERİ "İŞGALE YEŞİL IŞIK YAKMAK" OLARAK YORUMLANMIŞTI

Göreve gelişinin 1. yıl dönümü vesilesiyle dün basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Biden'ın, "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük çaplı bir müdahalesi olursa bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir" sözleri tartışılıyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 11

ZELENSKY'DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'in Rusya'nın ülkesine "küçük bir saldırı" yapacağı hakkındaki açıklamalarına  ilişkin verdiği yanıtta,  "Küçük saldırı diye bir şey yok. Tıpkı küçük kayıplar ve sevdiklerinizin kaybından kaynaklanan küçük kederler gibi” demişti. 

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 12

Birçok eleştirmen ve siyasetçi, Biden'ın bu ifadelerini ve "küçük çaplı müdahale" sözünü, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yeşil ışık yakmak" olarak yorumlamıştı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı - 13

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise  ABD'nin duruşunun net olduğunu ve Rus askerlerinin Ukrayna'ya geçmesinin "işgal" olacağını bildirdi.

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