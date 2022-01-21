Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve teçhizatı uydudan görüntülendi: Biden'dan uyarı

UKRAYNA SINIRININ OLDUKÇA YAKININDA

19 Ocak tarihli uydu görüntüleri, Rusya'nın Belarus sınırından 125 km uzaktaki Yelnya'da toplanmış tank topçuları ve destek teçhizatı ile Ukrayna sınırından yaklaşık 330 km uzaklıkta Voronezh üssünde konuşlandırılmış bir savaş grubunu gösteriyor.

Diğer fotoğraflarda, Belarus sınırından sadece 30 km ve Rusya'nın Ukrayna sınırından en fazla 50 km uzaklıkta bulunan Klintsky ve Klimovo adlı iki üste toplanmış askeri teçhizatı görülüyor.

Sınır bölgesi, Rusya'nın 100 bin askerin yanı sıra tankları ve füzeleri sınır yakınlarına taşıdığı geçen yılın sonundan bu yana bıçak sırtında bulunuyor.