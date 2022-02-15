Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı

Ukrayna ve Rusya sınırındaki tansiyon giderek yükseliyor. İki ülkenin askeri hazırlıkları sık sık medyada yer buluyor. Bununla birlikte, bazı Batılı yayın kuruluşları ABD Başkanı Joe Biden'in müttefikleriyle yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in 16 Şubat'ta (yarın) Ukrayna'ya bir saldırı düzenleyebileceğini söylediğini öne sürdü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise bir kararname yayınlayarak, yarın Ukraynalıları bayrak sallamaya ve milli marş söylemeye çağırdı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 15.02.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 10:55

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 1

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Batı’daki bazı yayın organlarının 'nın ülkeyi işgal edebileceğini öne sürdüğü tarih olan 16 Şubat'ta ülke halkını bayrakları dalgalandırmaya ve birlikte milli marşı söylemeye çağırdı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 2

Bununla birlikte, Ukraynalı hükümet yetkilileri, Zelenski'nin yarın bir saldırı öngörmediğini, ancak yabancı basında çıkan haberlere yanıt verdiğini vurguladı. 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 3

Zelenski ulusa sesleniş videosunda "Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü birlik günü yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar. O gün milli bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi bayraklar sallayacağız ve bütün dünyaya birliğimizi göstereceğiz” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 4

"BATILI MÜTTEFİKLERİMİZ DURUMU ABARTIYOR"

Ukrayna Cumhurbaşkanı uzun zamandır, Rusya'nın ülkesine saldırmakla tehdit ettiğine inansa da, Moskova'nın Ukrayna'yı sindirme ve panik ekme çabalarına yanıt vererek yakın bir işgal olasılığının Batılı müttefikleri tarafından abartıldığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 5

Zelenski'nin Genelkurmay Başkanı’nın danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Reuters'e vardiği demeçte, cumhurbaşkanının işgalin olası tarihiyle ilgili basında çıkan haberlere kısmen "ironiyle" yanıt verdiğini söyledi:

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 6

"ANCAK İRONİ YAPILABİLİR"

"Bugün Ukraynalıların medyada ilan edilen sözde 'istilanın başlangıcı' ile ilgili çeşitli 'belirli tarihler' konusunda neden şüpheci oldukları oldukça anlaşılabilir. Bu tür haberler ancak ancak ironi ile ele alınabilir."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 7

ABD UYARILARINI TEKRARLADI

Ayrıca, Zelenskiy'in ofisi, Ukrayna'daki tüm köy ve kasabalarda ülke bayraklarını dalgalandırmaya ve tüm ulusun yarın  saat 10.00'da milli marşı söylemeye çağıran bir kararname yayınladı.

Öte yandan, ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı tarafından belirli bir günde emredilen bir saldırıyı ön görmediklerini, ancak her an gelebileceğine dair uyarıları tekrarladılar.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 8

Pentagon sözcüsü John Kirby, “Belirli bir tarih vermeyeceğim. Bunun akıllıca olacağını düşünmüyorum. Size sadece Rusya’nın çok az uyarıyla veya hiç uyarı vermeden hareket etmesinin tamamen mümkün olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. Daha önce Kirby, Moskova'nın Ukrayna sınırındaki askeri kapasitesini artırmaya devam ettiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 9

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, diplomatlarının çoğunu zaten eve gönderen Washington'un Ukrayna'daki kalan diplomatik misyonunu Kiev'den Rusya sınırından çok daha uzaktaki batıdaki Lviv şehrine taşıdığını söyledi. Blinken, Washington'un Ukrayna'ya piyasaları sakinleştirmek için 1 milyar dolara kadar devlet kredisi garantisi teklif ettiğini de sözlerine ekledi. 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 10

Dışişleri Bakanlığı, ayrıca ABD vatandaşlarının hem Rusya hem de Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus'tan ayrılmalarını tavsiye eden bir seyahat tavsiyesi yayınladı.

Bunların yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında 100 binden  fazla askeri bulunuyor. Rus siyasi liderler, Batı'nın işgal planladığı yönündeki suçlamaları reddediyor, ancak Kiev'in NATO ittifakına katılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere bir dizi talep karşılanmadığı takdirde belirsiz "askeri-teknik" eylemde bulunabileceğini ima ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 11

RUSYA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ

Rusya dün,  güvenlik krizini yatıştırmaya çalışmak için Batı ile görüşmeye devam edeceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  "Çözüm gerektiren sorunlar üzerinde bugün sonu gelmeyen müzakerelere izin vermeyeceğimiz konusunda defalarca uyardık. Ancak, bana öyle geliyor ki, imkanlarımız tükenmekten çok uzak. Bu aşamada, müzakerelere devam etmeyi ve onları geliştirmeyi öneriyorum” açıklamasını yaptı.

Buna karşın, Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna’yı  işgal etmesi halinde eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulundu. G7 Pazartesi günü "Rus ekonomisi üzerinde büyük ve acil sonuçları olacak ekonomik ve mali yaptırımlar" konusunda uyardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarih açıkladılar: Zelenski'den halka milli marş söyleme çağrısı - 12

UKRAYNA, KRİZDEN EKONOMİK HASAR ALDI

Öte yandan Ukrayna, güvenlik krizi nedeniyle ekonomik olarak zarar gördü.Ukrayna devlet tahvilleri üzerindeki 5 yıllık kredi temerrüt takaslarının fiyatındaki artış, piyasaların Kiev'e yüzde 42 temerrüt olasılığı verdiğini gösterdi.

Ülkenin en büyük havayolu olan Ukrayna Uluslararası Havayolları, sigorta şirketlerinin bazı uçaklarının kapsamını sonlandırdığını duyurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyeti için "makul bir gerekçe" görmediğin belirterek, i "Rusya ile Avrupa güvenlik konularında ciddi bir diyaloğa hazırız" dedi. Ayrıca, Ukrayna için 150 milyon euro kredilik bir destek  açıkladı.

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