Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 1 yıl önce başladı: Savaş devam ediyor

SAVAŞTA ÖLÜ SAYISI NET DEĞİL



Eylülde Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin öldüğünü duyuran Rusya, bu hususta hala yeni bir bilgi açıklamadı.



Rus yetkililer, savaş boyunca 61 binin üzerinde Ukrayna askerinin öldüğünü ileri sürerken, Ukrayna da ölen Rus askerlerinin sayısının 145 bini geçtiğini iddia ediyor. Ancak her iki taraf da kendi kayıplarına ilişkin net ve yeni bir açıklama yapmadı.



Savaştaki sivil kayıplara ilişkin her iki taraf da net rakam veremiyor.