Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir?

ABD basınında yayınlanan bir haberde, Rusya'nın Ukrayna'yı daha önce hiç kullanılmamış bir silahla vurmasının panik ve karmaşaya neden olduğu belirtildi.

Bunun Rusya Devlet Başkanı Putin'in "tam olarak istediği şey" olduğu ileri sürüldü.