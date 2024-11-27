Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir?
ABD ve İngiltere'nin Kiev'e "uzun menzilli saldırı" izni vermesinin ardından Rusya da Ukrayna'yı "Oreşnik" isimli yeni bir füzeyle vurdu. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya karşı ilk kez kullanılan silah, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip. ABD basınına göre, Rusya'nın Ukrayna'yı daha önce hiç kullanılmamış bir silahla vurması, panik ve karmaşaya neden oldu. Bu kaos halinin ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in "tam olarak istediği şey" olduğu öne sürüldü. Peki Oreşnik füzesinin savaşa dahil olması ayak sesleri duyulan nükleer savaşın ilk habercisi olabilir mi?
Rusya üç yılı aşkın savaşta Ukrayna'ya karşı ilk kez yeni bir balistik füze kullandı.
Oreşnik isimli orta menzilli balistik füze, Dnipro'da bir silah fabrikasını hedef aldı.
Füzenin hem savaş alanındaki stratejik etkisi hem de Avrupa'daki NATO ülkeleri için ne anlama geldiği konusunda tartışmalar devam ediyor.