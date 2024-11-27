Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir?

ABD ve İngiltere'nin Kiev'e "uzun menzilli saldırı" izni vermesinin ardından Rusya da Ukrayna'yı "Oreşnik" isimli yeni bir füzeyle vurdu. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya karşı ilk kez kullanılan silah, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip. ABD basınına göre, Rusya'nın Ukrayna'yı daha önce hiç kullanılmamış bir silahla vurması, panik ve karmaşaya neden oldu. Bu kaos halinin ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in "tam olarak istediği şey" olduğu öne sürüldü. Peki Oreşnik füzesinin savaşa dahil olması ayak sesleri duyulan nükleer savaşın ilk habercisi olabilir mi?

Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir? - 1

Rusya üç yılı aşkın savaşta Ukrayna'ya karşı ilk kez yeni bir balistik füze kullandı.

Oreşnik isimli orta menzilli balistik füze, Dnipro'da bir silah fabrikasını hedef aldı.

Füzenin hem savaş alanındaki stratejik etkisi hem de Avrupa'daki NATO ülkeleri için ne anlama geldiği konusunda tartışmalar devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir? - 2

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzeyi Batı'nın ekonomik yaptırımlarından etkilenmeyen yerli bir Rus teknolojik becerisi olarak övdü.

Oreşnik, Moskova'nın nükleer savaş tehditlerini artırdığı bir zamanda nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir? - 3

YENİ BİR SİLAH MI?

Pentagon, Oreşnik'in Rusya'nın 2011'den beri test edilen "RS-26 Rubezh" füzesinin değiştirilmiş hali olduğunu söylüyor.

Askeri uzmanlar, Oreşnik isminin "fındık ağacı" anlamına geldiğini belirterek bunun fındık kümelerine benzeyen mühimmatlarına gönderme olduğunu tahmin ediyor.

Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir? - 4

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev'e göre, dünyada "Oreşnik" füzesine benzer sistemler bulunmuyor.

Füzenin tasarımı, füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor.

Rusya'ya göre bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri bile vurabilir.

Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir? - 5

ABD basınında yayınlanan bir haberde, Rusya'nın Ukrayna'yı daha önce hiç kullanılmamış bir silahla vurmasının panik ve karmaşaya neden olduğu belirtildi.

Bunun Rusya Devlet Başkanı Putin'in "tam olarak istediği şey" olduğu ileri sürüldü.

Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir? - 6

FoxNews'un haberine göre, Putin halihazırda Kiev'i destekleyen ABD ve NATO liderlerine stratejik bir mesaj vermek ve psikolojik bir baskı yaratmak istiyor.

Rusya'nın yeni silahı savaşa dahil: Oreşnik füzesi nedir? - 7
DAHA FAZLA GÖSTER