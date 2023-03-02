Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentine füze saldırısı düzenledi. Füzenin beş katlı bir apartmana isabet etmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü - 1

Ukrayna Başsavcılığı Ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Zaporijya'da sivil yerleşim birimlerine füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü - 2

Saldırıda, S-300 füzesinin 5 katlı konuta isabet ettiği belirtilen açıklamada, "İlk verilere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Biri çocuk 5 kişi kayıp." ifadesi yer aldı.

Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü - 3

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Söz konusu binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü - 4

Olay yerinde görevli ekipler bir yandan enkaz alanını molozlardan temizlerken bir yandan da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü - 5

Şiddetli patlama sonucu çevredeki birkaç konutun da hasar gördüğü bölgede evsiz kalanlar için çadırlar kuruldu.

Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü - 6
Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü - 7
Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü - 8
Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında füze 5 katlı konuta isabet etti, 4 kişi öldü - 9

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER