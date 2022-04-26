Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı

Belçika limanında, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan ancak yaptırımların yürürlüğe girmesiyle gönderilmesi engellenen binlerce araç bekliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 16:47

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 1

'nın en büyük limanlarından Zeebrugge'da 8 bin civarında araç 'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle beklemeye alındı.

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 2

Belçika gümrüğü, yaptırımlar sebebiyle aralarında Mercedes, Audi, BMW, Cadillac, Lexus gibi lüks araçlarla, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai, Nissan ve Suzuki gibi markaların SUV ve karavanlarının Rusya'ya gönderilmesine izin vermiyor.

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 3

Söz konusu araçlar nedeniyle Zeebrugge limanının otopark kısmı dolmuş durumda.

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 4

Limanda bekleyen otomobillerin siparişleri Avrupa Birliği (AB) yaptırımları öncesinde verilmiş ancak gönderilmesi mümkün olmamıştı.

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 5

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mart ayında yürürlüğe koyduğu yaptırımlar uyarınca Rusya'ya 50 bin avronun üzerinde değere sahip araç gönderilemiyor.

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 6

Söz konusu araçların limanda daha ne kadar bekletileceği bilinmezken, bu araçların hukuki durumu da belirsizliğini koruyor.

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 7
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 8
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 9
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 10
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 11
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 12
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 13
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 14
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 15
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 16
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 17
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 18
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 19
Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı - 20

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