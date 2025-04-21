Rüya köy, erkek akınına uğradı: Halk endişeli

İngiltere'nin Berkshire bölgesindeki tarihi Datchet köyü, Windsor Kalesi’nin hemen karşısında yer alıyor. Prens ve Prenses'in yaşadığı Adelaide Cottage'ın da görülebildiği bu küçük köy, uzun yıllar boyunca kraliyetle iç içe bir yaşam sürdürdü. Ancak son aylarda köydeki huzur, The Manor Hotel’in mülteciler için konaklama merkezine dönüştürülmesiyle bozuldu. Köydeki erkek göçmen sayısı, kadın nüfusu endişelendiriyor.

Rüya köy, erkek akınına uğradı: Halk endişeli - 1

Datchet’in ana meydanında yer alan The Manor Hotel, bir zamanlar köy halkının buluşma noktasıydı. Düğünlere, toplantılara ve turistik gezilere ev sahipliği yapan otel, şimdilerde 100'e yakın göçmeni ağırlıyor.

Kasım ayında sessiz sedasız gelen göçmen grubu, köy halkını isyan ettirdi. Birçok kişi, bu küçük yerleşim yerinin böylesine bir göçmen yoğunluğunu kaldıramayacağını düşünüyor.

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Rüya köy, erkek akınına uğradı: Halk endişeli - 2

Bölge milletvekili Jack Rankin, otelin göçmen konaklama merkezine dönüştürüleceği bilgisinin, kendisine son anda verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise kararın acil şekilde alındığını belirtti. Ancak Rankin, bu tür gelişmelerin sürekli son dakika haber verildiğine dikkat çekerek, uygulamayı iyi niyetli bulmadığını ima etti.

Rüya köy, erkek akınına uğradı: Halk endişeli - 3

EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Datchet sakinlerinden bazıları, göçmenlerin varlığının yerel ekonomiyi ve sosyal yapıyı olumsuz etkilediğini belirtiyor. 30 yıldır köyde yaşayan Juanita Almond, "Burası eskiden birbirimizi tanıdığımız, huzurlu bir yerdi ama artık değil'' diyerek tepkisini dile getirdi.

İşletmeci Cheryl Bohdjalian, otelin kapanmasıyla birlikte müşterilerinin azaldığını ve işlerinin kötüye gittiğini söyledi. Thames kıyısında lüks tekne kiralama işi yapan Paul Clark da bu durumun turizmi olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Otelin göçmen konaklama merkezi haline gelmesi, bölgedeki emlak piyasasını da sarstı. Satış aşamasında olan evlerin, daha düşük fiyatlara satıldığı iddia edildi.

Rüya köy, erkek akınına uğradı: Halk endişeli - 4

GENÇ ERKEKLER ENDİŞE YARATIYOR

Afganistan’dan kaçarak İngiltere’ye gelen 32 yaşındaki Farooq, köy halkının genel olarak iyi niyetli olduğunu vurguladı. Ancak Datchet Belediye Meclisi Başkanı David Buckley, sayıları oldukça fazla olan genç erkeklerin çalışmasına izin verilmediği için topluma entegre olamadıklarını, bu durumun da kadınlar arasında endişe yarattığını açıkladı.

Rüya köy, erkek akınına uğradı: Halk endişeli - 5

Datchet halkının en çok şikâyet ettiği konulardan biri de böylesine ciddi kararların halka danışılmadan alınması. Belediye Meclisi Başkanı Buckley, bu durumu "Toplumu baskı altına alan antidemokratik kararlarla karşı karşıyayız'' sözleriyle eleştirdi.

The Manor Hotel’in sahibi ise göçmen konaklama anlaşmaları sayesinde gelirlerini artırdı. Şirketin 2019’da 309 bin sterlin olan varlıkları, 2024 itibarıyla 2.8 milyon sterline yükseldi. Otelin geçmişte evsizlere de konaklama imkanı sunduğu biliniyor. Pandemi sonrası normale dönme sözü verilmiş olsa da, otel hala sosyal konut olarak kullanılmaya devam ediyor.

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