Rüya köy, erkek akınına uğradı: Halk endişeli
İngiltere'nin Berkshire bölgesindeki tarihi Datchet köyü, Windsor Kalesi’nin hemen karşısında yer alıyor. Prens ve Prenses'in yaşadığı Adelaide Cottage'ın da görülebildiği bu küçük köy, uzun yıllar boyunca kraliyetle iç içe bir yaşam sürdürdü. Ancak son aylarda köydeki huzur, The Manor Hotel’in mülteciler için konaklama merkezine dönüştürülmesiyle bozuldu. Köydeki erkek göçmen sayısı, kadın nüfusu endişelendiriyor.
Datchet’in ana meydanında yer alan The Manor Hotel, bir zamanlar köy halkının buluşma noktasıydı. Düğünlere, toplantılara ve turistik gezilere ev sahipliği yapan otel, şimdilerde 100'e yakın göçmeni ağırlıyor.
Kasım ayında sessiz sedasız gelen göçmen grubu, köy halkını isyan ettirdi. Birçok kişi, bu küçük yerleşim yerinin böylesine bir göçmen yoğunluğunu kaldıramayacağını düşünüyor.