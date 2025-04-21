Rüya köy, erkek akınına uğradı: Halk endişeli

Datchet halkının en çok şikâyet ettiği konulardan biri de böylesine ciddi kararların halka danışılmadan alınması. Belediye Meclisi Başkanı Buckley, bu durumu "Toplumu baskı altına alan antidemokratik kararlarla karşı karşıyayız'' sözleriyle eleştirdi.

The Manor Hotel’in sahibi ise göçmen konaklama anlaşmaları sayesinde gelirlerini artırdı. Şirketin 2019’da 309 bin sterlin olan varlıkları, 2024 itibarıyla 2.8 milyon sterline yükseldi. Otelin geçmişte evsizlere de konaklama imkanı sunduğu biliniyor. Pandemi sonrası normale dönme sözü verilmiş olsa da, otel hala sosyal konut olarak kullanılmaya devam ediyor.