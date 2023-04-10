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Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı

Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen ve saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilen Ilsa Kasırgası nedeniyle halk yoğun bir hazırlığa başladı. Devlet meteoroloji ajansının uyarısının ardından market rafları kısa sürede boşaldı.

Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 1

Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, ülkenin Batı Avustralya eyaletinde Ilsa Kasırgası'nın gelecek günlerde şiddetinin artacağı ve 4'üncü kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

DÜNYA HABERLERİ

Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 2

SAATTEKİ HIZI 250 KM OLACAK

Açıklamada, eyaletin en kuzeyindeki Kimberley bölgesinde şiddetli gök gürültülü sağanak beklendiği ve rüzgar hızının saatte 250 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 3

Meteorolog Jessica Lingard, kasırgaları "kendi içlerinde kararsız bir canavara" benzeterek gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 4

On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşalttı.

Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 5

Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja tropikal kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 6

Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu.

Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 7
Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 8
Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 9
Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı - 10
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