Sabahları aç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre vücudunuz size bir şey söylüyor
Çocukluktan itibaren “kahvaltı günün en önemli öğünüdür” söylemiyle büyüyoruz. Ancak bazı insanlar için sabah kahvaltı fikri çekici olmaktan çok uzak. Peki sabah açlık hissetmemek ne anlama geliyor?
DailyMail'de yer alan habere göre; Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlarla dengelenmiş bir kahvaltı, uzun süredir sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olarak görülüyor. Bu tür bir öğün, kan şekeri seviyesini dengelemeye, güne enerjiyle başlamaya ve gün içinde yüksek kalorili atıştırmalıkları önlemeye yardımcı oluyor.