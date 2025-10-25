Sabahları aç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre vücudunuz size bir şey söylüyor

Çocukluktan itibaren “kahvaltı günün en önemli öğünüdür” söylemiyle büyüyoruz. Ancak bazı insanlar için sabah kahvaltı fikri çekici olmaktan çok uzak. Peki sabah açlık hissetmemek ne anlama geliyor?

Sabahları aç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre vücudunuz size bir şey söylüyor - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlarla dengelenmiş bir kahvaltı, uzun süredir sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olarak görülüyor. Bu tür bir öğün, kan şekeri seviyesini dengelemeye, güne enerjiyle başlamaya ve gün içinde yüksek kalorili atıştırmalıkları önlemeye yardımcı oluyor.

DÜNYA HABERLERİ

Sabahları aç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre vücudunuz size bir şey söylüyor - 2

Ancak yoğun yaşam temposu, birçok kişinin sabah kahvaltısını atlamasına ya da yalnızca bir fincan kahveyle yetinmesine neden oluyor.
Beslenme Uzmanı Natalie Burrows, yaptığı açıklamada, “Uyandıktan sonraki ilk iki saat içinde neden kahvaltı yapma isteği duymuyorsunuz?” sorusunun önemli olduğunu söylüyor.

Burrows’a göre sabah aç olmamanın nedeni çoğu zaman kahvaltı yerine tüketilen kahve olabilir.

“Eğer açlığınızı bastırmak için kahve içiyorsanız, bu güne iyi bir başlangıç değildir. Kafein, hücrelerimize enerji sağlamaz; yalnızca adrenalini tetikleyerek sahte bir enerji hissi yaratır,” diyor.

Uzman, kafeinin kahvaltıdan sonra tüketilmesini ve vücudun stres hormonlarını dengelemeye zaman tanınmasını öneriyor.

Sabahları aç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre vücudunuz size bir şey söylüyor - 3

KAHVALTIYI ATLAMAK KİLO VERMEYİ ZORLAŞTIRABİLİR

Kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu yöntemlerden biri kahvaltıyı atlamak. Ancak araştırmalar bunun tam tersi bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

İspanya’da yapılan bir çalışmaya göre, kilo vermek isteyenlerin günlük kalori alımlarının yüzde 20 ila 30’unu sabah öğününde tüketmeleri gerekiyor. Bu, kadınlar için yaklaşık 400–600, erkekler için ise 500–750 kaloriye denk geliyor.

Ayrıca Şubat ayında yayımlanan bir araştırma, sabah 9’dan önce kahvaltı yapan kişilerin depresyon riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, kahvaltıyı sabah 8’den önce yapanların, 9’dan sonra yapanlara kıyasla ruh sağlığı sorunları yaşama riskinin yüzde 28 oranında azaldığını belirtiyor.

Sabahları aç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre vücudunuz size bir şey söylüyor - 4

BİYOLOJİK SAAT KAHVALTI ALIŞKANLIĞINI ETKİLİYOR

Uzmanlara göre sabahları aç hissetmemek, yalnızca alışkanlıkla değil, vücudun sirkadiyen ritmiyle de bağlantılı olabilir.

Burrows, “Uyandıktan sonraki 30 dakika içinde gün ışığına çıkmak ve gece yeterli uyumak, vücudun uyanma döngüsünü düzenlemeye yardımcı olur,” diyor.


Vücudun “uyanma hormonu” olarak bilinen kortizol, sabahları enerji sağlar. Ancak uyandığınızda mide bulantısı hissediyorsanız, bunun nedeni melatoninden kortizole geçiş sürecinin henüz tamamlanmamış olması olabilir.

Beslenme terapisti Cara Rose da benzer bir noktaya dikkat çekiyor:

“Uyandıktan sonra aç hissetmiyorsanız, bu bazen kronik stresin bir işareti olabilir. Kortizol, stres hormonudur ve uzun süre yüksek kaldığında iştahı bastırabilir.”

Stresin kalp-damar hastalıkları ve depresyonla bağlantılı olduğu biliniyor. Rose, stres kaynaklı sabah iştahsızlığı yaşayanlara karaciğeri uyarmak için ılık suya limon ve taze zencefil eklemeyi öneriyor.

Sabahları aç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre vücudunuz size bir şey söylüyor - 5

KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAMAK

Burrows’a göre, kahvaltı aynı zamanda stresi yönetmenin bir yolu olabilir.
“Stres vücudun dengesini bozuyorsa, küçük bir kahvaltıyla başlamak ve kafein tüketimini azaltmak, sinir sistemini yeniden dengelemeye yardımcı olur,” diyor.

Rose ise sabah güne nefes egzersizleriyle başlamanın kortizol seviyesini düzenleyebileceğini belirtiyor.

“Dört saniye nefes al, dört saniye tut, dört saniye ver, dört saniye tut” şeklindeki “kutu nefesi” egzersizi, sinir sistemini yatıştırabilir.

Sabahları aç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre vücudunuz size bir şey söylüyor - 6

Buna rağmen herkes için erken kahvaltı zorunlu değil.

Burrows, Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanların genellikle daha hafif ve geç kahvaltı yaptığını hatırlatıyor. Bu diyet, sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tokluk hissi sağlıyor ve sabah açlık hissini azaltabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER