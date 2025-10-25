Sabahları aç hissetmiyor musunuz? Uzmanlara göre vücudunuz size bir şey söylüyor

Ancak yoğun yaşam temposu, birçok kişinin sabah kahvaltısını atlamasına ya da yalnızca bir fincan kahveyle yetinmesine neden oluyor.

Beslenme Uzmanı Natalie Burrows, yaptığı açıklamada, “Uyandıktan sonraki ilk iki saat içinde neden kahvaltı yapma isteği duymuyorsunuz?” sorusunun önemli olduğunu söylüyor.



Burrows’a göre sabah aç olmamanın nedeni çoğu zaman kahvaltı yerine tüketilen kahve olabilir.



“Eğer açlığınızı bastırmak için kahve içiyorsanız, bu güne iyi bir başlangıç değildir. Kafein, hücrelerimize enerji sağlamaz; yalnızca adrenalini tetikleyerek sahte bir enerji hissi yaratır,” diyor.



Uzman, kafeinin kahvaltıdan sonra tüketilmesini ve vücudun stres hormonlarını dengelemeye zaman tanınmasını öneriyor.