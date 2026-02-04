Sabıkalı oğlu mahkemedeyken, anne Prenses yurtdışı seyahati planlıyor
04.02.2026 15:05
Erdem Güzel
Norveç kraliyet ailesinin skandalıyla çalkalanıyor. Prenses Mette-Marit'in pedofili milyarder Epstein ile yakın bağlantısı ortaya çıkarken, prensesin oğlu 38 suçtan hakim karşısında.
KRALİYET AİLESİ DAVAYA KATILMAYACAK
Norveç Prensesi ve oğlu ayrı ayrı skandalların ortasında yer alıyor. Prenses Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'in 4'ü tecavüz 38 suçtan yargılanmasına başlandı. Oğlu davada yargılanırken Norveç Prensesi'nin bir yurtdışı seyahati planladığı söylendi. Ancak daha sonra saraydan yapılan açıklamayla bu gezinin iptal edildiği belirtildi. Yine de önce seyahate çıkacağı haberi Norveç'te geniş yankı buldu ve Prensesin bu dönemde ülkeden uzaklaşma opsiyonu, özellikle Norveç basınında büyük eleştiri aldı.
Hakim karşısına çıkan Hoiby, daha önce yaptığı açıklamalarda psikolojik sorunları olduğunu ve madde bağımlılığı tedavisi göreceğini belirtmiş, ancak en ağır suçlamaları reddetmişti. Davanın yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.
Üvey baba veliaht Prens Haakon, Oslo Bölge Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmalara Kraliyet Ailesi’nden kimsenin katılmayacağını açıkladı.
PRENSES YURTDIŞI GEZİSİNİ İPTAL ETTİ
Veliaht Prens Haakon, basına yaptığı açıklamada sabıkalı üvey oğluna ve mağdurlara ilişkin konuştu. "Onu seviyoruz, o ailemizin önemli bir parçası. Ancak bu süreçten etkilenen herkesi, ailelerini ve sevdiklerini düşünüyoruz. Pek çoğunuzun şu an çok zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz ve acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Veliaht Prens Haakon'un eşi Prenses Mette Marit, yayınlanan Epstein belgelerinin ardından son günlerde eleştirilerin odak noktası haline geldi.
Prenses'in hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile daha önce bilindiğinden daha uzun ve yakın bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı.
Mette-Marit'in 2013 yılında Epstein'in ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach'teki evinde fotoğraflandığı ortaya çıktı. Ziyaretinden bir gün sonra Epstein'e fotoğrafların bulunduğu bir e-posta gönderildi.
Belgelere göre, Mette-Marit, Epstein'le yaptığı bir yazışmada Epstein'e "bir annenin 15 yaşındaki oğluna sörf tahtası taşıyan iki çıplak kadının bulunduğu bir duvar kağıdını göstermesinin uygun olup olmadığını sorduğu" ortaya çıkmıştı.