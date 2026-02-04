Sabıkalı oğlu mahkemedeyken, anne Prenses yurtdışı seyahati planlıyor

Norveç Prensesi ve oğlu ayrı ayrı skandalların ortasında yer alıyor. Prenses Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'in 4'ü tecavüz 38 suçtan yargılanmasına başlandı. Oğlu davada yargılanırken Norveç Prensesi'nin bir yurtdışı seyahati planladığı söylendi. Ancak daha sonra saraydan yapılan açıklamayla bu gezinin iptal edildiği belirtildi. Yine de önce seyahate çıkacağı haberi Norveç'te geniş yankı buldu ve Prensesin bu dönemde ülkeden uzaklaşma opsiyonu, özellikle Norveç basınında büyük eleştiri aldı.

Hakim karşısına çıkan Hoiby, daha önce yaptığı açıklamalarda psikolojik sorunları olduğunu ve madde bağımlılığı tedavisi göreceğini belirtmiş, ancak en ağır suçlamaları reddetmişti. Davanın yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.

Üvey baba veliaht Prens Haakon, Oslo Bölge Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmalara Kraliyet Ailesi’nden kimsenin katılmayacağını açıkladı.