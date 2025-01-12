Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı!

Olayın ardından, Zilla Parishad CEO'su Gulabrao Kharat liderliğindeki bir ekip bölgeyi ziyaret etti ve çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Akola ve Buldhana tıp fakültelerinden uzman doktorlar, enfeksiyon kaynağını, bulaşma yollarını ve önleme yöntemlerini araştırmak üzere görevlendirildi.