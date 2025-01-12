Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı!
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: 11 köyde 155 kişi bir anda kel kaldı! Gizemli salgının nedeni araştırılırken, yetkililer halk sağlığını korumak için önlemleri artırdı.
Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki Buldhana bölgesinde yer alan 11 köyde yaşanan gizemli olay, hem bölge halkını hem de sağlık yetkililerini alarma geçirdi. Shegaon talukasına bağlı köylerde 155 kişinin bir anda saçları döküldü.