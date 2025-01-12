Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı!

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı: 11 köyde 155 kişi bir anda kel kaldı! Gizemli salgının nedeni araştırılırken, yetkililer halk sağlığını korumak için önlemleri artırdı.

Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı! - 1

Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki Buldhana bölgesinde yer alan 11 köyde yaşanan gizemli olay, hem bölge halkını hem de sağlık yetkililerini alarma geçirdi. Shegaon talukasına bağlı köylerde 155 kişinin bir anda saçları döküldü.  

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Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı! - 2

Olayın ardından, Zilla Parishad CEO'su Gulabrao Kharat liderliğindeki bir ekip bölgeyi ziyaret etti ve çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Akola ve Buldhana tıp fakültelerinden uzman doktorlar, enfeksiyon kaynağını, bulaşma yollarını ve önleme yöntemlerini araştırmak üzere görevlendirildi.

Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı! - 3

YERALTI SULARI İNCELENECEK 

Yetkililer, bölgede yaşayan 65 kişiden kan örnekleri alarak detaylı analizlere başladı. Ayrıca, köylerdeki marketlerden sabun, saç yağı ve şampuan gibi ürünlerin yanı sıra yeraltı su sisteminden de numuneler toplanarak laboratuvara gönderildi.

Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı! - 4

Bondgaon Köyü Muhtarı Rameshwaram Dharkar, krizle mücadele kapsamında sağlık kampları kurulduğunu, temizlik kampanyaları düzenlendiğini ve halkı önleyici tedbirler konusunda bilinçlendirdiklerini belirtti.

Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı! - 5

Bölge sağlık sorumlusu Dr. Amol Gite, “Cuma günü 15 yeni vaka tespit ettik. Tüm hastalara mantar karşıtı ilaçlar ve vitaminler veriyoruz. Biyopsi sonuçlarını dört ila beş gün içinde almayı bekliyoruz” dedi.

Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı! - 6

Hint basınında yer alan bilgilere göre, gerekli görüldüğü takdirde eyalet düzeyinde bir uzman ekip devreye girecek ve kapsamlı önlemler alınacak.

Saç döken gizemli salgın: 11 köyde 155 kişi aniden kel kaldı! - 7

Yetkililer, halkı sağlık önlemlerine uyma konusunda uyarırken, salgının kaynağını belirlemek için araştırmaların devam ettiğini vurguladı. Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplu hareketin önemine dikkat çekildi.

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