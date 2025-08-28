Saçını boyattı, sonu facia oldu: 18 yaşındaki genç kızın kafasında delik açıldı

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Kyrie Martin’in saçlarını sarıya boyatma isteği faciayla sonuçlandı. Genç kız saçlarını boyattıktan sonra saç derisinde büyük bir delik açıldı ve hastanelik oldu.

Saçını boyattı, sonu facia oldu: 18 yaşındaki genç kızın kafasında delik açıldı - 1

18 yaşındaki Kyrie Martin’in saçlarını sarıya boyatmak istedi. Genç kız saç boyama işlemi sonrasında hastanelik oldu.

Martin, Şubat ayında koyu kahverengi saçlarını mezuniyet balosu ve tören öncesi değiştirmek için bir kuaföre gitti.

DÜNYA HABERLERİ

Saçını boyattı, sonu facia oldu: 18 yaşındaki genç kızın kafasında delik açıldı - 2

DailyMail'de yer alan habere göre;  18 yaşındaki genç, son dört yıldır saçlarını tamamen boyadığını belirterek, "Saçlarımı boyamayı seviyorum. 14 yaşımdan beri saçlarımı boyuyorum. Hiçbir zaman kötü bir boya işlemiyle karşılaşmadım" dedi.

Ancak saçına folyoyu alıp yaklaşık bir saat sonra Martin, yoğun bir yanma hissi yaşamaya başladı. İşlem sırasında folyolar çıkarıldığında Martin'in saçlarından “duman çıktığını” fark ettiği belirtildi.


Saçını boyattı, sonu facia oldu: 18 yaşındaki genç kızın kafasında delik açıldı - 3

Evine döndüğünde ise başında uzun, kırmızı bir çizgi belirdi ve kısa süre sonra kafa derisinden deri ve saç parçaları döküldü. Hastaneye kaldırılan genç, doktorlar tarafından epidermis adı verilen cildin en dış tabakasında birinci derece kimyasal yanık geçirdiği bildirildi.


Saçını boyattı, sonu facia oldu: 18 yaşındaki genç kızın kafasında delik açıldı - 4

Doktorlar, üniversite öğrencisinin vücudunda portakal büyüklüğünde ölü deri çukuru açmak zorunda kaldı ve bunun sonucunda Martin’in saç çıkmayacak bir bölge oluştu. Martin, “Olaydan bu yana tek bir saç kökü bile çıkmadı. Bir daha orada saçım olmayabilir” ifadelerini kullandı.

Kimyasal yanığın, saç boyasında bulunan ve cildi tahriş eden hidrojen peroksit veya amonyak gibi maddelerden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Saçını boyattı, sonu facia oldu: 18 yaşındaki genç kızın kafasında delik açıldı - 5

Martin, yaşadığı fiziksel ve psikolojik acıyı şöyle anlattı: "Son sınıfın ortasındaydım balo ve mezuniyetim vardı. Bu nedenle saçlarımın rengini değiştirmek istedim. Ama yaşadığım bu ölüm olayının sonucu çok fazla acı çektim. En güzel zamanın saç derisindeki yanık nedeniyle mahvoldu." dedi.


Saçını boyattı, sonu facia oldu: 18 yaşındaki genç kızın kafasında delik açıldı - 6

Uzmanlar, yanığın tedavisinde topikal kortikosteroidler ve gerekirse antibiyotiklerin kullanıldığını, saçların yeniden çıkabilmesi için saç köklerinin sağlam olması gerektiğini vurguluyor.

DAHA FAZLA GÖSTER