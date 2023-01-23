Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in isteğiyle Danimarka'da özel olarak tasarlanan yatın akıbeti belli oldu. Saddam'ın yatı, demirli bulunduğu Basra kentinde deniz bilimleri araştırma merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 1

Saddam'ın adıyla anılmasına rağmen aslında devrik liderin hiç ayak basmadığı yatın yapımına Danimarka'da 1980'de başlandı ve bir yıl sonra tamamlandı.

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 2

SUUDİ KRALI'NA HEDİYE ETTİ

Özel yat, 8 yıl süren Irak-İran Savaşı ve ardından Körfez Savaşı nedeniyle Irak’a getirilemedi. Yat, daha sonra Saddam Hüseyin tarafından dönemin Suudi Arabistan Kralı Fahd Bin Abdulaziz Al-Suud’a hediye edildi.

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 3

Büyüleyici yata o zaman "Kadisiye Yatı" adı verilse de şimdilerde "Basra Esintisi Yatı" olarak biliniyor.

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 4

2010'DA BASRA'YA GETİRİLDİ

İçi çok değerli mobilyalarla döşeli yat 18 odalı ve 4 kattan oluşuyor. 82 metre uzunluğundaki yatta berber, kuru temizleme ve ilk yardım odası bile yer alıyor.

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 5

Saddam’ın bir türlü ülkeye sokamadığı yat ancak 2010'da Basra’ya getirilebildi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Amir Abduccebar, Saddam’ın bu yatı özel amaçları için inşa ettirdiğini ve devletin malı olduğu için ülkeye getirildiğini açıklamıştı.

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 6

Yatla ilk defa 2015'te Iraklı ve Alman bilim insanlarının geliştirdiği bir proje kapsamında deniz keşfi turu yapıldı.

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 7

Bugün Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap üzerinde demirli bulunan Saddam'ın özel yatı Basra Üniversitesine bağlı Deniz Bilimleri Kurumunun Bilimsel Araştırma Merkezi olarak kullanılıyor.

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 8

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Yat yerli ve yabancı turistlerin de ziyaretine açık. Geçen hafta tamamlanan 25’nci Körfez Kupası kapsamında Basra'ya gelen Körfez vatandaşları da yata büyük ilgi gösterdi.

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 9

Körfezliler, ziyaret ettikleri yatta çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada yoğun olarak paylaştı.​​​​​​​

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 10

İşte devrik lider Saddam'ın özel yatından fotoğraflar...

Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 11
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 12
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 13
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 14
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 15
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 16
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 17
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 18
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 19
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 20
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 21
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 22
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 23
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 24
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 25
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 26
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 27
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 28
Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü - 29

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