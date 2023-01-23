Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü

Saddam’ın bir türlü ülkeye sokamadığı yat ancak 2010'da Basra’ya getirilebildi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Amir Abduccebar, Saddam’ın bu yatı özel amaçları için inşa ettirdiğini ve devletin malı olduğu için ülkeye getirildiğini açıklamıştı.