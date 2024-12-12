Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü
Dünyanın en tehlikeli göç yollarından birinde ilerlerken fırtınaya yakalanan göçmen teknesinden kurtulan 11 yaşındaki kız çocuğu, denizde üç gün gün geçirmek zorunda kaldı. Trotamar III kurtarma teknesinin kaptanı Matthias Wiedenlübbert, “Motor çalışmasına rağmen çocuğun sesini duymamız inanılmaz bir tesadüftü” dedi. Ekipler, kurtarma operasyonunun detaylarını anlatttı.
Basit bir can yeleği giyen ve bir çift lastik boruya tutunan 11 yaşındaki bir kız çocuğu, İtalya'nın Lampedusa adası açıklarındaki tekne kazasından kurtarıldı.
Sierra Leone'li kız çocuğu, kurtarma ekiplerine 40'tan fazla kişinin öldüğünden korkulan bir gemi kazasının ardından denizde 3 gün geçirdiğini söyledi.