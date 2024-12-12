Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü

The Guardian'da yer alan habere göre çocuk başlangıçta iki kişinin daha etrafındaki sularda olduğunu, ancak iki gün önce denizin onları alıp götürdüğünü söyledi.

Çarşamba günü erken saatlerde onu bulan kurtarma yardım kuruluşu Alman Compass Collective, kız çocuğunun birkaç gün süren fırtınalarda hayatta kalmayı başardığını bildirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, “Kızın gemi kazasından kurtulan tek kişi olduğunu ve diğer 44 kişinin boğulduğunu varsayıyoruz” denildi.