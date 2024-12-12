Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü

Dünyanın en tehlikeli göç yollarından birinde ilerlerken fırtınaya yakalanan göçmen teknesinden kurtulan 11 yaşındaki kız çocuğu, denizde üç gün gün geçirmek zorunda kaldı. Trotamar III kurtarma teknesinin kaptanı Matthias Wiedenlübbert, “Motor çalışmasına rağmen çocuğun sesini duymamız inanılmaz bir tesadüftü” dedi. Ekipler, kurtarma operasyonunun detaylarını anlatttı.

Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü - 1

Basit bir can yeleği giyen ve bir çift lastik boruya tutunan 11 yaşındaki bir kız çocuğu, İtalya'nın Lampedusa adası açıklarındaki tekne kazasından kurtarıldı.

Sierra Leone'li kız çocuğu, kurtarma ekiplerine 40'tan fazla kişinin öldüğünden korkulan bir gemi kazasının ardından denizde 3 gün geçirdiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü - 2

FIRTINAYA YAKALANDILAR

Kazadan kurtulan çocuk, 45 kişiyi taşıyan ve günler önce Tunus'un Sfax kentinden yola çıkan metal bir teknede bulunduğunu anlattı.

Tekne, dünyanın en tehlikeli göç yollarından birinde ilerlerken bir fırtınaya yakalandı.

Metrelerce yükseklikteki dalgalar ve 23 deniz milinden fazla esen rüzgârla karşı karşıya kaldı.

Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü - 3

The Guardian'da yer alan habere göre çocuk başlangıçta iki kişinin daha etrafındaki sularda olduğunu, ancak iki gün önce denizin onları alıp götürdüğünü söyledi.

Çarşamba günü erken saatlerde onu bulan kurtarma yardım kuruluşu Alman Compass Collective, kız çocuğunun birkaç gün süren fırtınalarda hayatta kalmayı başardığını bildirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, “Kızın gemi kazasından kurtulan tek kişi olduğunu ve diğer 44 kişinin boğulduğunu varsayıyoruz” denildi.

Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü - 4

"İNANILMAZ BİR TESADÜF"

Trotamar III kurtarma teknesinin kaptanı Matthias Wiedenlübbert, mürettebatın karanlıkta çocuğun seslerini duymasının ardından kurtarılmasını "şans eseri" olarak tanımladı.

Wiedenlübbert yaptığı açıklamada, “Motor çalışmasına rağmen çocuğun sesini duymamız inanılmaz bir tesadüftü” dedi.

Onu kurtardıktan sonra mürettebat diğer kazazedeleri aramaya koyuldu. Wiedenlübbert, “Ancak 23 deniz mili ve 2,5 metre yüksekliğindeki dalgalarla günlerce süren fırtınadan sonra umutsuzdu” diye konuştu.

Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü - 5

GÜNLERCE SUSUZ KALDI

Çocuk günlerce su içmemiş ya da yemek yememiş ve hipotermi geçirmiş olsa da, kurtarma ekipleri onu "duyarlı" olarak tanımladı.

Lampedusa'ya getirilen çocuğu tedavi eden bir doktor, yerel medyaya yaptığı açıklamada kardeşinin de aynı gemide olduğunu ve şu anda öldüğü tahmin edilen onlarca kayıp arasında yer aldığını söyledi.

İtalyan haber ajansı Ansa'ya göre çarşamba günü sahil güvenlik ve polis botları hayatta kalanları bulmak için bölgeyi tarıyordu.

Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü - 6

SON 10 YILIN BİLANÇOSU AĞIR

Son on yılda Kuzey Afrika ile İtalya ve Malta arasındaki rotada 24 bin 300'den fazla kişi kayboldu ya da öldü.

Buna rağmen, sığınmacılara yardım etmeye adanmış STK'lar, uzun süren mahkeme savaşları ve artan tehditler de dahil olmak üzere çalışmalarında engellerle karşılaşmaya devam ediyor.

Avrupa'nın başka yerlerinde acil servisler, çarşamba günü İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan en az 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü - 7

"AKDENİZ'DE BOĞULMAK BİR SEÇENEK DEĞİL"

Çocuğun İtalya açıklarında kurtarıldığı haberi ve 40'tan fazla kişinin öldüğünün tahmin edilmesi, kampanyacıların Avrupa'nın mülteciler için güvenli geçişler yaratması yönündeki çağrılarını yinelemelerine neden oldu.

Compass Collective'den Katja Tempel, “Fırtınalarda bile insanlar Akdeniz boyunca riskli kaçış yollarını kullanmak zorunda kalıyor” dedi.

Tempel, bunun yerine sığınmacılara sisteme erişim için alternatif bir yol sunulması gerektiğini de belirterek, “Akdeniz'de boğulmak bir seçenek değildir” diye ekledi.

Bu mesaj Birleşmiş Milletler çocuk ajansı Unicef'in İtalya'daki başkanı Nicola Dell'Arciprete tarafından da yinelendi.

Sadece o kurtuldu: 11 yaşındaki kız çocuğunun denizdeki 3 günü - 8
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