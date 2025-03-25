Sağ bacağında karıncalanma hissiyle hastaneye gitti: 56 yaşındaki kadına doktorlar "3 hafta ömrün kaldı" dedi

Küçük şeylerin kıymetini daha çok biliyorum," dedi. "Her günün içinde güzel bir şey vardır ve ben sadece onu arıyorum. İki seçeneğim var; ya yaşamakla meşgul olurum ya da ölmekle meşgul olurum. Ne olursa olsun meşgul olacağım."