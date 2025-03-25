Sağ bacağında karıncalanma hissiyle hastaneye gitti: 56 yaşındaki kadına doktorlar "3 hafta ömrün kaldı" dedi
56 yaşındaki Julie Swallow, 2021 yılında sağ bacağında başlayan karıncalanma hissini, fiziksel olarak zorlayıcı işine bağladı. Bütün gün ayakta durmaktan bir sinirinin sıkıştığını düşündü. Ancak bu semptomlar giderek daha da yoğunlaşınca, bir sabah köpeğini gezdirirken bacaklarını hareket ettirmekte zorlandı.
Köpek hidroterapisti olan Swallow, "Acil servise gitmenin gerçekten gereksiz olduğunu düşündüm ama arkadaşım doktoru aramam gerektiğini söyledi" diyerek, zaman kaybetmeden sağlık durumunu kontrol ettirmeye karar verdi. Acil servis bir danışman, semptomlarının ciddi olabileceğini belirterek onu doğrudan hastane servisine yönlendirdi.