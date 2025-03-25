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Sağ bacağında karıncalanma hissiyle hastaneye gitti: 56 yaşındaki kadına doktorlar "3 hafta ömrün kaldı" dedi

56 yaşındaki Julie Swallow, 2021 yılında sağ bacağında başlayan karıncalanma hissini, fiziksel olarak zorlayıcı işine bağladı. Bütün gün ayakta durmaktan bir sinirinin sıkıştığını düşündü. Ancak bu semptomlar giderek daha da yoğunlaşınca, bir sabah köpeğini gezdirirken bacaklarını hareket ettirmekte zorlandı.

Sağ bacağında karıncalanma hissiyle hastaneye gitti: 56 yaşındaki kadına doktorlar "3 hafta ömrün kaldı" dedi - 1

Köpek hidroterapisti olan Swallow, "Acil servise gitmenin gerçekten gereksiz olduğunu düşündüm ama arkadaşım doktoru aramam gerektiğini söyledi" diyerek, zaman kaybetmeden sağlık durumunu kontrol ettirmeye karar verdi. Acil servis bir danışman, semptomlarının ciddi olabileceğini belirterek onu doğrudan hastane servisine yönlendirdi.


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Sağ bacağında karıncalanma hissiyle hastaneye gitti: 56 yaşındaki kadına doktorlar "3 hafta ömrün kaldı" dedi - 2

Hastaneye gittiğinde yapılan taramalarda, beyninin ortasında iki adet ameliyat edilemeyen beyin tümörü bulundu. Swallow, tarama sonuçları sonrası bir hemşire tarafından bekleme odasına alındığını ve orada kendisine kötü bir haber verildiğini anlattı: "Bir doktor, muhtemelen üç hafta kadar ömrüm kaldığını ve bunu kocama ve aileme söylemem gerektiğini söyledi."


Sağ bacağında karıncalanma hissiyle hastaneye gitti: 56 yaşındaki kadına doktorlar "3 hafta ömrün kaldı" dedi - 3

Swallow, yakın zamanda meme kanserini atlatmıştı ve doktorlar beynindeki tümörlerin metastatik olduğunu, yani vücudunun başka bir yerinden, muhtemelen memesinden yayıldığını açıkladılar. Ancak, tümör türü nedeniyle kemoterapinin işe yaramayacağı belirtildi. Bunun yerine, büyümeyi kontrol altına almak amacıyla ona aylık ilaç enjeksiyonları tedavisi uygulandı ve düzenli BT ve MRI taramalarıyla izlemeye alındı.


Sağ bacağında karıncalanma hissiyle hastaneye gitti: 56 yaşındaki kadına doktorlar "3 hafta ömrün kaldı" dedi - 4

Bir süre sonra üçüncü bir tümör daha keşfedildi ve doktorlar bunu radyoterapi ile patlattılar. Mart 2024'te ise dördüncü bir tümör tespit edildi. Hemen ameliyat edilmesine karar verilen Swallow, komplikasyonlarla mücadele etmek zorunda kaldı. "Ameliyattan sonra pek iyi yürüyemiyordum ve o zamandan beri hareket kabiliyetimle ilgili gerçekten zorluk çekiyorum," dedi.


Sağ bacağında karıncalanma hissiyle hastaneye gitti: 56 yaşındaki kadına doktorlar "3 hafta ömrün kaldı" dedi - 5

Zorluklara rağmen, Swallow her zaman pozitif kalmaya ve hayattaki küçük anların kıymetini bilmeye çalıştı. "Tahmin ettiğimden daha uzun yaşadım ve hâlâ burada güçlü bir şekilde devam ediyorum.

Sağ bacağında karıncalanma hissiyle hastaneye gitti: 56 yaşındaki kadına doktorlar "3 hafta ömrün kaldı" dedi - 6

Küçük şeylerin kıymetini daha çok biliyorum," dedi. "Her günün içinde güzel bir şey vardır ve ben sadece onu arıyorum. İki seçeneğim var; ya yaşamakla meşgul olurum ya da ölmekle meşgul olurum. Ne olursa olsun meşgul olacağım."

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