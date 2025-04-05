Sağlık için tehlikeli 2 yaygın takviye: Bunun yerine ne yapabilirsiniz?

Bütün vitamin takviyeleri bağırsak sağlığı için güvenli veya faydalı değildir; multivitaminler, belirli B12 vitamini formları ve magnezyum stearat gibi katkı maddeleri zarar verebilir. Aslında, en yaygın kullanılanlardan bazıları bağırsak sağlığımızda sessizce bir karmaşa yaratabilir ve zamanla kendimizi daha kötü hissetmemize neden olabilir.

Sağlık için tehlikeli 2 yaygın takviye: Bunun yerine ne yapabilirsiniz? - 1

Hepimiz sağlıklı kalmak istiyoruz ve vitamin takviyeleri almak beslenme boşluklarını doldurmanın hızlı ve kolay bir yolu gibi görünebilir. Ancak şaşırtıcı bir şey var: Tüm takviyeler göründükleri kadar güvenli veya faydalı değil. Aslında, en yaygın olanlardan bazıları bağırsak sağlığımızı sessizce bozabilir ve zamanla kendimizi daha kötü hissetmemize neden olabilir.

Bağırsaklarımız genel sağlığıımız için komuta merkezi gibidir. Sadece sindirimle ilgili değildir; ruh halimizi, bağışıklığımızı ve hatta enerji seviyelerimizi de etkiler. Ancak bazı sentetik takviyeler bu hassas sistemi bozduğunda, hiç beklemediğiniz sorunları tetikleyebilirler. Dr. Janine Bowring, göre dikkat etmemiz gereken takviyeler.


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Sağlık için tehlikeli 2 yaygın takviye: Bunun yerine ne yapabilirsiniz? - 2

Reçetesiz satılan birçok multivitamin sentetiktir. İçerik listesine baktığınızda Retinil Palmitat olarak A Vitamini veya Piridoksin Hidroklorür olarak B6 Vitamini gibi isimler görürseniz, bu sizin kırmızı bayrağınızdır. Bunlar laboratuvarda üretilen versiyonlardır, vücudunuzun doğal olarak yiyeceklerden aldığı türden değildir.

Bu sentetik formlar bağırsak astarınızı tahriş edebilir, iyi bakterilerin dengesini bozabilir ve bazı durumlarda zamanla karaciğerinizi bile aşırı yükleyebilir. Vücudun bunları parçalaması daha zordur, bu da besinleri emmek yerine vücudunuzun bunları detoksifiye etmekte zorlandığı anlamına gelir.

Bunun yerine neler yapabilirsiniz:

Tam gıda bazlı multivitaminleri tercih edin. Bunlar konsantre gıda kaynaklarından yapılır ve sindirim sisteminiz için çok daha naziktir. Daha da iyisi, vitaminlerinizin çoğunu yapraklı yeşillikler, meyveler, tohumlar ve kuruyemişler gibi gerçek yiyeceklerden almaya çalışın. Doğa bunu en iyi şekilde yapar!


Sağlık için tehlikeli 2 yaygın takviye: Bunun yerine ne yapabilirsiniz? - 3

B12 VİTAMİNİ

B12 vitamini enerji ve sinir sağlığı için gereklidir ama işte püf noktası var. Eğer takviyemizin etiketi siyanokobalamin diyorsa, bu az miktarda siyanür içeren sentetik bir versiyondur. Doz düşük olsa da, düzenli alımı detoks yollarını etkileyebilir ve özellikle vücudumuz zaten stres altındaysa bağırsaklarımızı ve karaciğerimizi tahriş edebilir.

Burada bitmiyor. IBS veya düşük mide asidi gibi bağırsak sorunları olan kişiler bu B12 formunu düzgün bir şekilde ememeyebilir, bu yüzden dengesizliğe katkıda bulunur.

Bunun yerine ne seçilmeli:

Her zaman metilkobalamin veya hidroksokobalamin arayın. Bunlar B12'nin daha doğal, biyoyararlanımlı formlarıdır. Ayrıca, diyetimize yumurta, süt ürünleri ve balık gibi B12 açısından zengin daha fazla yiyecek eklemeye çalışın. Yoğurt gibi fermente edilmiş yiyecekler de B12 emilimini artırırken bağırsak sağlığına yardımcı olabilir.

Magnezyum kas gevşemesine, stresin azaltılmasına ve daha iyi uykuya yardımcı olur. Geceleri almak uyku kalitesini artırabilir ve kas kramplarını önleyebilir. Yüksek dozda kalsiyum içeren magnezyum almaktan kaçının çünkü emilim için rekabet ederler. Magnezyum seviyelerini azaltan kafein veya alkol tükettikten hemen sonra almayın.


Sağlık için tehlikeli 2 yaygın takviye: Bunun yerine ne yapabilirsiniz? - 4

MAGNEZYUM STEARAT

Magnezyum stearat kendi başına bir vitamin değil, hapların üretim makinelerinde sorunsuz bir şekilde kaymasına yardımcı olmak için birçok takviyede kullanılan yaygın bir katkı maddesidir. Zararsız gibi görünse de sessiz bir bozucu olabilir.

Bazı çalışmalar magnezyum stearatın bağırsakta bir biyofilm oluşturabileceğini ve bunun da uygun besin emilimini önleyebileceğini öne sürmektedir. Ayrıca probiyotiklerin etkinliğini azaltabilir ve zamanla bağırsağın koruyucu bariyerine zarar verebilir.


Sağlık için tehlikeli 2 yaygın takviye: Bunun yerine ne yapabilirsiniz? - 5

Magnezyum stearat, titanyum dioksit veya yapay renkler gibi dolgu maddeleri veya katkı maddeleri içermeyen takviyeleri arayın. "Temiz etiket" veya "katkısız" diyen markalar daha güvenli bir bahistir. Tekrar ediyorum, besinleri tam gıdalardan seçmek altın standarttır.

Özellikle çekici etiketler ve yüksek iddialarla, takviye tuzağına düşmek kolaydır. Ancak bağırsak sağlığınız riske atılmayacak kadar değerlidir. Bir şeyin "vitamin" olarak etiketlenmesi, sizin için iyi olduğu anlamına gelmez.

Sağlık için tehlikeli 2 yaygın takviye: Bunun yerine ne yapabilirsiniz? - 6

Her zaman etiketleri okuyun, içindekileri sorgulayın ve şüphe duyduğunuzda haplar yerine yiyecekleri seçin. Emin değilseniz, vücudunuzun gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamak için kalifiye bir beslenme uzmanı veya fonksiyonel tıp uzmanıyla görüşün.

Bazen, daha azı daha fazladır ve temiz, besin açısından zengin bir diyet, bir raf dolusu sentetik takviyeden çok daha iyi sonuçlar verebilir.

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