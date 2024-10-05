Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip
9 ölümle sonuçlanarak sağlık yetkililerini alarma geçiren "Marburg virüsü" Ruanda’da korku salmaya devam ediyor. Ebola ile benzer olan bu ölümcül virüs, yarasalar aracılığıyla bulaşıyor ve henüz etkili bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Şu ana kadar sağlık çalışanları arasında yaygın olan hastalık, temas yoluyla bulaşıyor ve yüksek ölüm oranına sahip. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), salgını yakından takip ediyor ve 300 temaslı kişi gözetim altında tutuluyor.
Doğu Afrika ülkesi olan Ruanda'da, ölümcül Marburg virüsü salgını sağlık yetkililerini yüksek alarm durumuna geçirdi. Ebola'ya benzeyen bu virüs için şu anda herhangi bir tedavi veya aşı bulunmuyor.