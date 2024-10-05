Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip

9 ölümle sonuçlanarak sağlık yetkililerini alarma geçiren "Marburg virüsü" Ruanda’da korku salmaya devam ediyor. Ebola ile benzer olan bu ölümcül virüs, yarasalar aracılığıyla bulaşıyor ve henüz etkili bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Şu ana kadar sağlık çalışanları arasında yaygın olan hastalık, temas yoluyla bulaşıyor ve yüksek ölüm oranına sahip. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), salgını yakından takip ediyor ve 300 temaslı kişi gözetim altında tutuluyor.

Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip - 1

Doğu Afrika ülkesi olan Ruanda'da, ölümcül Marburg virüsü salgını sağlık yetkililerini yüksek alarm durumuna geçirdi. Ebola'ya benzeyen bu virüs için şu anda herhangi bir tedavi veya aşı bulunmuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip - 2

AŞI VEYA TEDAVİ BULUNMUYOR

Bu salgın, ülke genelinde dikkatleri üzerine çekti. Virüs, insandan insana temas yoluyla bulaşıyor ve şu ana kadar 9 ölümle sonuçlandı. Marburg virüsüne karşı etkili bir aşı ya da tedavi bulunmamakla birlikte, hastalar izleniyor ve önleyici tedbirler alınmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası sağlık kurumları, salgının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle çalışmaya başladı.

Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip - 3

TEDAVİ BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Orta Afrika'daki ölümcül salgınla ilgili sunulan raporların ardından, araştırmacılar Marburg virüsüne karşı tedavi ve aşılar geliştirmek için çalışmalarını hızlandırıyor.

30 Eylül 2024 itibarıyla, Ruanda’da 27 vaka ve 9 ölüm rapor edildi. Vakalardan çoğu, Kigali’deki iki sağlık tesisinde çalışan sağlık görevlilerini etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, hastaların hastanelerde tedavi gördüğünü bildirmişti.

Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip - 4

EBOLA VİRÜSÜNE ÇOK BENZİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre temas takibi yapılıyor ve 300 kişi yakından izleniyor. Ruanda'da ilk kez Marburg virüsü vakasının görüldüğü bu durum, Ebola'ya oldukça benzer.

Marburg virüsünün nadir görüldüğü ancak ciddi bir kanamalı ateş yapması nedeniyle yüzde 20 ile yüzde 90 arasında ölüm oranına sahip olduğu belirtiliyor.

Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip - 5

UZMAN İSİM UYARDI: İNSANLARDA OLDUKÇA ÖLÜMCÜL

Dr. Marc Siegel, Marburg virüsünün tedavisinin olmadığını ve Ebola'dan farklı olarak aşısının bulunmadığını vurguluyor.

Dr. Marc Siegel, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada, Marburg virüsünün insanlarda oldukça ölümcül olduğunu ve Ebola'dan farklı olarak henüz tedavi veya aşısı bulunmadığını belirtti. Ayrıca, ebola gibi kanamalı ateşe neden olduğunu söyledi.

Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip - 6

MARBURG VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Marburg'un bulaşmasının zor olduğunu ekleyerek, virüsün vücut sıvılarıyla yakın temas gerektirdiğini vurguladı.

Virüs, hem Ekvator Ginesi'nde hem de Tanzanya'da bulunan Mısır meyve yarasasından (Mısır Rousette yarasası) yayılmaktadır. Enfekte bir insan, vücut sıvıları ve kontamine olmuş eşyalar aracılığıyla hastalığı diğer insanlara bulaştırabilir.

Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip - 7

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

CDC'ye göre, virüsün ilk belirtileri ateş, titreme, deri döküntüsü, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, bulantı, kusma ve ishaldir.
Hastalığın ileri evrelerinde deliryum, karaciğer yetmezliği, şok, kanamalar ve organ yetmezliği görülebilir.

Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip - 8

Tedavi, yalnızca destekleyici bakımdan ibarettir. Önleme için hastaların kan ve vücut sıvılarından kaçınılmalı; enfekte kişilerin temas ettiği eşyalar dokunulmamalıdır.

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