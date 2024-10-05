Sağlık yetkilileri alarma geçti! Ebola benzeri virüs temas yoluyla bulaşıyor, yüksek ölüm oranına sahip

AŞI VEYA TEDAVİ BULUNMUYOR

Bu salgın, ülke genelinde dikkatleri üzerine çekti. Virüs, insandan insana temas yoluyla bulaşıyor ve şu ana kadar 9 ölümle sonuçlandı. Marburg virüsüne karşı etkili bir aşı ya da tedavi bulunmamakla birlikte, hastalar izleniyor ve önleyici tedbirler alınmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası sağlık kurumları, salgının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle çalışmaya başladı.