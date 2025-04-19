Sağlıklı bir yaşam sürüyordu ama doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kolon kanserine yakalandı

Sağlıklı bir beden, düzenli spor, dengeli beslenme... Tüm bu “sağlık reçetesi”ne rağmen, genç bir kadın hayatının en büyük savaşıyla yüzleşti. Yeni yıl hazırlıkları sırasında aldığı kanser teşhisi, yalnızca kendi hayatını değil, başkalarının da farkındalığını değiştirdi.

Sağlıklı bir yaşam sürüyordu ama doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kolon kanserine yakalandı - 1

Genç kadın, 32 yaşında ve hayatının en formda dönemindeydi. Spor onun için sadece bir hobi değil, bir yaşam tarzıydı. Vücut geliştirme yarışmalarına katılmış, yıllarca disiplinli bir şekilde sağlıklı yaşamı benimsemişti. Fakat sıradan bir doktor kontrolü, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Dördüncü evre bağırsak kanseri.


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Sağlıklı bir yaşam sürüyordu ama doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kolon kanserine yakalandı - 2

“YORGUNDUM AMA KİM DEĞİLDİ Kİ?”

Kontrole gitme nedeni aslında farklıydı. Geçirdiği akciğer embolisi sonrası kullandığı kan sulandırıcıyı, çocuk sahibi olabilmek için değiştirmek istiyordu. Doktorun talep ettiği kan testleri ise hayat kurtardı.

Düşük demir seviyesi şüphe yarattı. Kendini kötü hissetmiyordu. “Yorgundum ama kim yorgun değildi ki?” diyordu. Ancak yapılan tetkiklerde küçük ama kritik bir detay devreye girdi: Zaman zaman dışkısında kan fark etmişti. Bu küçük ayrıntı, doktorunun önerdiği esnek sigmoidoskopi ile gerçeği ortaya çıkardı.


Sağlıklı bir yaşam sürüyordu ama doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kolon kanserine yakalandı - 3

Sedasyon bile almadan işlemi gerçekleştiren genç kadın, doktorun ifadesinden kötü haberi anlamıştı. Görüntüler iyi değildi. Kısa süre sonra gelen teşhis, vücudunda yıllardır sessizce büyüyen bir tümörün varlığını kanıtladı. Kanser karaciğere kadar yayılmıştı.

2019’da son kez sahneye çıkmıştı. Kaslı, güçlü ve sağlıklı görünüyordu. Ancak bağırsak kanseri çoğu zaman belirti vermez. Genç kadının kendine sorduğu sorunun cevabı buydu:


Sağlıklı bir yaşam sürüyordu ama doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kolon kanserine yakalandı - 4

“BU KADAR SAĞLIKLI GÖRÜNÜRKEN NASIL KANSER OLABİLİRİM?”

Hızla ameliyata alındı. Karaciğerdeki şüpheli bölge dahil tüm kanserli dokular temizlendi. Ardından temizleme kemoterapisi başladı. Fiziksel olarak zorlayıcı bir süreçti, ancak bir o kadar da hayata tutunmak için gerekliydi.

Bugün hâlâ hayatta olmasını, doktorunun titizliğine borçlu olduğunu söylüyor:

“O testler yapılmasaydı, belki çok daha geç fark edilecekti.”

Bu süreçte genç kadın, özellikle yaşıtlarına sesleniyor:

“Bağırsak kanseri gençlerin konuştuğu bir hastalık değil. Ama birkaç dakikalık utanmayı göze alın. Sorun, sorgulayın, kontrol ettirin. Ben şanslıydım, ama herkes olmayabilir.”


Sağlıklı bir yaşam sürüyordu ama doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kolon kanserine yakalandı - 5

Bugün artık iyileşme sürecinde olan genç kadın, bu hastalığı sadece geçmişte kalan bir dönem olarak değil, başkalarının hayatına dokunabilecek bir farkındalık aracı olarak görüyor:

Sağlıklı bir yaşam sürüyordu ama doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kolon kanserine yakalandı - 6


“Vücudunuzu dinleyin. Ben dinledim, fark ettim ve bugün hâlâ buradayım.”

Erken teşhis hayat kurtarır. Unutmayın: Sağlıklı görünmek, tamamen sağlıklı olduğunuz anlamına gelmeyebilir.

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