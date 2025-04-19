Sağlıklı bir yaşam sürüyordu ama doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kolon kanserine yakalandı
Sağlıklı bir beden, düzenli spor, dengeli beslenme... Tüm bu “sağlık reçetesi”ne rağmen, genç bir kadın hayatının en büyük savaşıyla yüzleşti. Yeni yıl hazırlıkları sırasında aldığı kanser teşhisi, yalnızca kendi hayatını değil, başkalarının da farkındalığını değiştirdi.
Genç kadın, 32 yaşında ve hayatının en formda dönemindeydi. Spor onun için sadece bir hobi değil, bir yaşam tarzıydı. Vücut geliştirme yarışmalarına katılmış, yıllarca disiplinli bir şekilde sağlıklı yaşamı benimsemişti. Fakat sıradan bir doktor kontrolü, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Dördüncü evre bağırsak kanseri.