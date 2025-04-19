Sağlıklı bir yaşam sürüyordu ama doktora gidince gerçeği öğrendi: 4. evre kolon kanserine yakalandı

“BU KADAR SAĞLIKLI GÖRÜNÜRKEN NASIL KANSER OLABİLİRİM?”

Hızla ameliyata alındı. Karaciğerdeki şüpheli bölge dahil tüm kanserli dokular temizlendi. Ardından temizleme kemoterapisi başladı. Fiziksel olarak zorlayıcı bir süreçti, ancak bir o kadar da hayata tutunmak için gerekliydi.



Bugün hâlâ hayatta olmasını, doktorunun titizliğine borçlu olduğunu söylüyor:



“O testler yapılmasaydı, belki çok daha geç fark edilecekti.”



Bu süreçte genç kadın, özellikle yaşıtlarına sesleniyor:



“Bağırsak kanseri gençlerin konuştuğu bir hastalık değil. Ama birkaç dakikalık utanmayı göze alın. Sorun, sorgulayın, kontrol ettirin. Ben şanslıydım, ama herkes olmayabilir.”





