Sahibinin TikTok fenomeni yapmaya çalıştığı aslan kurtarıldı

DİŞLERİ VE PENÇELERİ SÖKÜLDÜ

Bununla birlikte, baskına yardım eden bir hayvan kurtarma STK'sı olan Wildlife Alliance, paylaştığı bir Facebook gönderisinde, villanın koşullarının "vahşi bir hayvan için uygun olmadığını" yazdı.

Kurum, "Ayrıca, aslanın köpek dişleri, pençeleriyle birlikte çıkarıldı, bu da bir aslanın yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltır" dedi.