Sahibinin TikTok fenomeni yapmaya çalıştığı aslan kurtarıldı

ntv.com.tr - AFP 28.06.2021 - 10:02
Kamboçya’da yetkililer, başkent Phnom Penh'de yasa dışı bir şekilde sahiplenilen aslana el koydu. Yetkililer, büyük kediyi Nisan ayı sonlarında TikTok videolarında gördüklerini ve harekete geçtiklerini açıkladı.
Çevre Bakanlığı sözcüsü Neth Pheaktra, 70 kilogram ağırlığındaki 18 aylık erkek aslanın, Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildiğini açıkladı.
Pheaktra, "Kamboçyalı yetkililer, Nisan ayı sonlarında, aslan TikTok'ta görüldüğünden bu yana hayvanın yerini araştırmaya başladı" dedi.
Bununla birlikte, baskına yardım eden bir hayvan kurtarma STK'sı olan Wildlife Alliance, paylaştığı bir Facebook gönderisinde, villanın koşullarının "vahşi bir hayvan için uygun olmadığını" yazdı.
Kurum, "Ayrıca, aslanın köpek dişleri, pençeleriyle birlikte çıkarıldı, bu da bir aslanın yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltır" dedi.
Söz konusu aslan daha önce sahibinin paylaştığı TikTok videolarında sıklıkla görüldü. Bu videoların bazılarında aslan bir köpek ile oynarken, bazılarında ise banyo yaparken görüldü.
Pheaktra, "İnsanların nadir bulunan vahşi yaşamı evcil hayvan olarak yetiştirmeye hakkı yok" dedi.
Diğer taraftan, yetkililer aslanı başkentin eteklerindeki Phnom Tamao Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi’ne taşıdıklarını açıkladı. El koyma, bir Twitter kullanıcısının Phnom Penh'in lüks Boeung Keng Kang semtindeki bir bahçede dolaşan hayvanın havadan çekilmiş bir görüntüsünü yayınlamasından bir gün sonra geldi.