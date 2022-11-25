Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait?

Comin, “Halk eli, uzaylı eline benzetse de, 50 milyon yıl önce karada yürüyen balina atalarının bu şekile ellei vardı. Bir balinanın veya yunusun yüzgeçlerinin parmaklar arası etinin altında beş parmak bulunur. Bu, insanlarda, amfibilerde ve birçok başka hayvanda de böyledir ve onların ortak bir ataya sahip olduğunu gösterir” diye konuştu.