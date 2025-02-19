Sahte katil balinalar kıyıya vurdu! 1947'ten bu yana ilk kez yaşandı

OKYANUS KOŞULLARI MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Bir basın toplantısında konuşan Clark, karaya vuran 157 sahte katil balinadan sadece 90'ının hala hayatta göründüğünü söyledi. Clark, yetkililerin balinalardan herhangi birinin yeniden yüzdürülüp yüzdürülemeyeceğini henüz belirleyemediğini de sözlerine ekledi.,

Görevli şu açıklamayı yaptı: “Hayvanları doğrudan o dalgaların içine geri yüzdürmeye çalışmak zor olacaktır ve tabii ki bu da personelimiz ve çalışanlarımız için çok büyük güvenlik riskleri doğuracaktır” dedi.

Sahilin erişilmezliği, okyanus koşulları ve uzman ekipmanın uzak sahile ulaştırılmasıyla ilgili zorlukların kurtarma müdahalesini zorlaştırdığını açıkladı.