Sahte katil balinalar kıyıya vurdu! 1947'ten bu yana ilk kez yaşandı
Avustralya'nın Tazmanya sahilinde 150'den fazla sahte katil balina kıyıya vurdu. Kurtarma ekipleri, balinalardan 90'ına ötanazi uygulanacağını ve onları vurmak zorunda kalaacaklarını bildirdi. Bu olayın 1974 yılından bu yana Tazmanya'da bu türün karaya vurduğu ilk olay olduğu bildirildi.
Avustralyalı çevre yetkilileri, 150'den fazla sahte katil balinanın Tazmanya eyaletindeki bir sahilde karaya vurduğunu ve kurtarma ekiplerinin hala hayatta olanları kurtarmak için çabaladığını söyledi.
Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi irtibat görevlisi Brendon Clark, “Tahminimize göre 24 ile 48 saattir karaya vurmuş durumdalar” dedi.
Vahşi yaşam korucuları, stres altındaki canlıları yeniden yüzdürme girişimlerinin başarısız olmasının ardından ötenazi uygulanacağını söyledi. hayatta kalan 90 yunusun vurulacağı bildirildi.