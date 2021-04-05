Sakura çiçekleri son bin 200 yıldır bu kadar erken açmadı: İklim değişikliği nedeniyle ekosistemler çökme noktasında

Öte yandan, 2009 yılında Biological Conservation’da yayımlanan bir araştırmaya göre, geçtiğimiz on yılda, bazı bitki ve hayvan popülasyonları, iklim değişikliğinin etkilerinden kaçmak için hem "daha yüksek rakımlara" hem de "daha yüksek enlemlere" kaymaya başladı. Ancak iklim değişikliğinin havayı gittikçe daha öngörülemez hale getirmesiyle ekosistemlerin uyum sağlaması gittikçe zorlaşıyor. Çiçeklenme tarihlerinin eğilimi genellikle daha erken hareket etse de, beklenmedik ve aşırı hava, yıldan yıla hala büyük değişkenlik olduğu anlamına geliyor.



Tai, "Ekosistemler bu tür büyük dalgalanmalara alışkın değiller, bu onlara çok fazla stres yaratıyor. Üretkenlik azalabilir ve ekosistemler gelecekte çökebilir" açıklamasını yaptı.