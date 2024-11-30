Salatalık için alarma geçildi: Salmonella bakterisi nedeniyle raflardan kalkıyor

RAFLARDAN ÇEKİLECEK

FDA ve sağlık yetkilileri, şüpheli ürünlerin kullanılmaması ve bu ürünlerle temas eden yüzeylerin dikkatlice temizlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, halk sağlığını korumak için satıcıların da bu ürünleri raflardan çekmeleri istendi.