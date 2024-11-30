Salatalık için alarma geçildi: Salmonella bakterisi nedeniyle raflardan kalkıyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 26 eyalette satışa sunulan salatalıklar, salmonella bakterisi bulaşma riski nedeniyle incelemeye alındı. Halk sağlığını korumak için satıcıların bu ürünleri raflardan çekmeleri istendi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD’de 26 eyalette Kanada’nın ise bazı bölgelerinde satışa sunulan salatalıkların olası "salmonella kontaminasyonu" içerdiğini ve tüketilmesinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için tehlikeli olabileceğini açıkladı.