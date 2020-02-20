Saldırganın internet manifestosunda neler var?

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldüren ve daha sonra evinde annesi ile birlikte ölü bulunan ırkçı saldırgan Tobias R'nin profiliyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Tobias Rathjen saldırıdan birkaç gün önce Youtube üzerinden yayınladığı videoda Amerikan halkına şu sözlerle sesleniyor: "Bir an evvel uyanmalısınız. Ülkenizde gizli askeri üsler var. Bunların bazıları şeytanı yüceltiyor. Onlar çocuklara işkence ediyor ve onları öldürüyor." Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ırkçı saldırıda 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

14 Şubat’ta yaklaşık 2 dakikalık videoyu paylaşan ırkçı saldırgan Tobias Rathjen ABD’nin gizli toplumların kontrolünde olduğunu belirterek, Amerikalıları bunu yok etmek için savaşmaya çağırıyor.

“ÜLKENİZDE GİZLİ ASKERİ ÜSLER VAR” Dosyalar ve bir yatağın bulunduğu karanlık bir odada İngilizce konuşan saldırgan videoda şunları söylüyor: “Bu benim tüm Amerikalılara kişisel mesajım. Ülkeniz görünmez, gizli toplumların kontrolü altında. Onlar zihin kontrolü gibi bilinmeyen şeytani metotları kullanarak, modern kölelik sistemini oluşturmaya çalışıyor. Bir an evvel uyanmalısınız. Ülkenizde gizli askeri üsler var. Bunların bazıları şeytanı yüceltiyor. Onlar çocuklara işkence ediyor ve onları öldürüyor. Bu uzun zamandan beri oluyor. Uyanın, bu ülkenizdeki bir gerçek. Ana akım medyayı kapatın zira fikirleri dahi yok. Başka kaynaklara bakın ve önce okuyun. İkinci adım olarak da harekete geçin. Tespit edin ve kitleleri bir araya getirin, taşlayın. Bu kâbusu bitirmek için, Amerikan vatandaşı olarak bu sizin göreviniz. Şimdi savaşın.”

Irkçı saldırgan Tobias Rothjen'in göçmenler, Arap ülkeleri ve Türkiye ile ilgili olumsuz fikirler de ortaya koyuyor.

İntihar etmeden önce 72 yaşındaki annesini de öldüren Tobias Rathjen'in 24 sayfalık bir mektup bıraktığı da belirtiliyor. Soruşturma devam ettiği için mektubun içeriği tam olarak bilinmiyor.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Tobias Rathjen'in Türkler de dahil bazı milletlerin yok edilmesi gerektiği ve kesinlikle Alman pasaportuna sahip olmamaları gerektiği görüşlerini savunduğu ifade ediliyor.

Komplo teorileriyle dolu olan mektupta Tobias Rathjen gizli örgütlerden bahsediyor ve sürekli izlendiğini belirtiyor.

Tobias Rathjen'a ait olduğu belirtilen bir araç üzerinde özel kuvvetler çalışmalarını sürdürüyor. Saldırganın araca patlayıcı madde yerleştirmiş olabileceğinden endişe ediliyor. Otomobilde mühimmat ve silah dergileri bulunduğu, saldırganın av silahı taşıma ruhsatı olduğu gelen bilgiler arasında.

43 yaşındaki Almanya vatandaşı Tobias Rathjen'in aşırı sağcı görüşlerini dile getirdiği mektubunda saldırıyı itiraf ettiği de iddia ediliyor.

Soruşturmayı federal savcılık yürütüyor. Savcılık, terör şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı saldırıların ırkçı saiklerle işlendiğini doğruladı. Bakanlığın açıklamasında "yabancı düşmanlığı" ifadesi kullanıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajda, "düşüncelerimiz Hanau halkıyla" denildi.

Saldırı için "korkunç" ifadesi kullanıldı. Merkel, "Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de, "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller" açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.