Salgına karşı İtalya'yı uyaran Doktor NTV'nin sorularını yanıtladı

Yeni tip corona virüs, Covid-19 ile ortaya çıkan salgını önleme konusunda ilk hedef olarak izolasyon ve hijyen uygulamalarına başvuruldu. Ardından, aşı geliştirme çalışmaları başladı. Sizce bu ve benzer tip virüslerle başa çıkmanın yolu sadece bunlar mı? Sorunun kökenine gimek gerekirse, örneğin; virüslerin türler arası sıçramasını önlemek için neler yapılmalı?

CEVAP: Birçok katmanı olan bir soru ve parça parça yanıtlamaya çalışacağım. Sorunun ilk kısmı izolasyon, sosyal mesafe, el yıkama gibi hijyen uygulamaları salgının yayılmasını yavaşlatıyor mu? Bunun yanıtı, evet. Her birimizin bunlara uyması şart.

Kendimizi izole ederek diğer insanlardan uzak durmamız ve sadece alışveriş gibi mecburi hallerde dışarı çıkmamız gerekiyor. Grafikte yükselen eğriyi yumuşatmamız gerekiyor. Virüs kapan insan sayısını muhakkak düşük tutmamız gerekiyor. Çünkü eğer çok fazla kişi aynı anda enfekte olursa hastaneler ve sağlık sistemleri çökecektir. Normale dönmek mümkün olmaz. Yani , ilk sorunuzun yanıtı, “evet”. Sosyal mesafe ve hijyen önlemleri son derece önemli.

Aşı çalışmalarına gelirsek... Aşı, sorunun olası çözümlerinden biri. Bu konuda çalışma yapan birçok ekip var. Tabi aşıya gerçekten ihtiyaç olup olmayacağını zaman gösterecek. Çünkü bu aşının sadecede yüksek risk grupları için önerilmesi de olası. Ya da tüm insanlarda kullanılacak bir aşı geliştirilebilir.

Üçüncü olarak, bu salgın insan davranışlarıyla küresel bir pandemi haline gelmiş durumda. Ancak bu, virüsün bir laboratuvarda üretildiği anlamına gelmez. Bu virüs doğanın bir ürünüdür. Virüsün pandemik bir hale gelmesine yol açan şeyse virüsün ormandan çıkarak Wuhan gibi dev bir kente girmesidir. Buradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Yani, özetle, insanın doğanın dengesini bozan aktiviteleri küresel bir salgına yol açmıştır.