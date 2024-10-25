Salgında bir kişi öldü, ürün menülerden çıkarıldı! Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli alarmı
ABD'de birçok kişiyi hasta eden ve bir kişinin ölümüne neden olan E. Coli salgını McDonald's ile başlayınca; Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi bazı fast-food zincirleri de alarma geçti. Gıda zehirlenmesine ve salgına yol açtığı açıklanan ürün ise tek tek ürünlerden çıkarılıyor. İşte zehirlenmeye yol açtığı açıklanan o ürünle ve Escherichia Coli (E. Coli) salgını ile ilgili bilinenler...
Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli salgını paniği yaşanıyor...