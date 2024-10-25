Salgında bir kişi öldü, ürün menülerden çıkarıldı! Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli alarmı

ABD'de birçok kişiyi hasta eden ve bir kişinin ölümüne neden olan E. Coli salgını McDonald's ile başlayınca; Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi bazı fast-food zincirleri de alarma geçti. Gıda zehirlenmesine ve salgına yol açtığı açıklanan ürün ise tek tek ürünlerden çıkarılıyor. İşte zehirlenmeye yol açtığı açıklanan o ürünle ve Escherichia Coli (E. Coli) salgını ile ilgili bilinenler...

Salgında bir kişi öldü, ürün menülerden çıkarıldı! Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli alarmı - 1

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli salgını paniği yaşanıyor...

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Salgında bir kişi öldü, ürün menülerden çıkarıldı! Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli alarmı - 2

Sağlık yetkilileri, McDonald's'ın "quarter pounder" hamburgerleriyle bağlantılı E. coli salgınının ABD'de onlarca kişiyi hasta ettiğini, bunlardan birinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Salgında bir kişi öldü, ürün menülerden çıkarıldı! Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli alarmı - 3

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 10 eyalette en az 49 kişinin hastalandığını, vakaların çoğunun Colorado ve Nebraska'da yoğunlaştığını söyledi.

Salgında bir kişi öldü, ürün menülerden çıkarıldı! Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli alarmı - 4

McDonald's, yaptığı açıklamada, dilimlenmiş soğanların tek bir tedarikçi tarafından sağlandığını ve belirli dağıtım merkezlerine gönderildiğini bildirdi.

"Gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer veren McDonald's, bu kararın doğru bir adım olduğunu vurguladı.

Salgında bir kişi öldü, ürün menülerden çıkarıldı! Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli alarmı - 5

McDonald's kaynaklı bu salgın diğer fast-food zincirlerini de etkiledi.

Aralarında Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King'in de bulunduğu diğer fast-food restoranları da bazı menülerinden soğanları çıkardı.

Salgında bir kişi öldü, ürün menülerden çıkarıldı! Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli alarmı - 6

Escherichia Coli (E. Coli) salgını nedir?

E. Coli, insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir bakteri grubudur.

Genellikle zararsız olan bu bakteriler, bazı durumlarda toksin üreterek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Salgında bir kişi öldü, ürün menülerden çıkarıldı! Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli alarmı - 7

Enfeksiyon belirtileri arasında şiddetli ve kanlı ishal, karın krampları, kusma ve ateş yer alır.

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