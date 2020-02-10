Salgında can kaybı bini geçti (Corona virüsünde son durum)

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi.
Virüsten ölenlerin sayısı bini geçti.
Yeni tip corona virüs Çin dışında da yayılmaya devam ediyor.
Hong Kong'da bir binada farklı katlarda yaşayan iki ayrı kişide virüs tespit edildi. Bina karantina altına alındı.
Hastaların temasta olduğu kişiler tespit edilmeye çalışılırken, bina sakinleri otobüslerle tahliye edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, yaklaşık 30 ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle bin 18 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının bin 16'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.
Çin ana karasında vaka sayısı 42 bin 638'e ulaştı.
Çin dışında corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle: Japonya: 161, Singapur: 43, Tayland: 32, Güney Kore: 27, Malezya: 18, Avustralya: 14, Vietnam: 14, Almanya: 14, ABD: 12, Fransa: 11, Birleşik Arap Emirlikleri: 7, Kanada: 6, İngiltere: 8, İtalya: 3, Hindistan: 3, Filipinler: 3, Rusya: 2, Nepal: 1, Sri Lanka: 1, Kamboçya: 1, Belçika: 1, İspanya: 1, İsveç: 1, Finlandiya: 1.
TheStraitTimes'ın haberine göre, 91 yaşındaki iş adamı Li Ka Shing'in vakfının Vuhan için yaptığı 17,87 milyon dolar bağış, Çin Kızılhaçı aracılığıyla dağıtılacak. Vakfın, Hong Kong ve Vuhan'daki sağlık çalışanlarına yardım için malzeme sağladığı da belirtildi. Li Ka Shing'in 28,3 milyar dolar servete sahip olduğu ifade ediliyor. Hong Kong'da şu ana kadar bir kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirmişti.
İngiltere, yeni tip corona virüsü "ciddi ve yakın bir tehdit" ilan ederken, ülkedeki vaka sayısı da 8'e çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında yeni tip corona virüsün halk sağlığına "ciddi ve yakın tehdit" oluşturduğu kaydedilerek, virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.
Fransa Alplerinde bir kayak merkezinde tatil yapan bir grup İngiliz’de virüse rastlandı. Yetkililer, bu kişilerle aynı yerde konaklayan herkese ulaşmak için harekete geçti.
Fransa, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahet etmeyin uyarısında da bulundu.
Hong Kong'dan ise sevindirici haber geldi.
Çarşamba gününden beri Hong Kong Limanı'nda demirli büyük yolcu gemisine uygulanan karantina kaldırıldı.
Gemi, geçen ayki yolcuları arasında yer alan sekiz Çinli’de corona virüs görülmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 vaka daha tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, gemide 60 kişide daha corona virüsü teşhis edildiğini, gemideki herkese test yapılmasının planlandığını belirtti.
Yeni yılı ay takvimine göre kutlayan Çin'de salgın nedeniyle yeni yıl tatili uzatılmıştı. Uzatılmış tatilin de sonuna gelindi.
Salgın bölgesindeki okullar 1 Mart'ta açılacak.
Milyonlarca Çinli'nin işbaşı yapması bekleniyor.
Ancak yetkililer, işyerlerinden 10 gün daha işbaşı yapılmamasını istedi. Beyaz yakalılar evlerinden çalışacak.
Tayvan, Tayvan Boğazı'nda tarafları ayıran sınır hattını geçen Çin askeri uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığından (MND) yapılan açıklamada, H-6 tipi bombardıman uçağına eşlik eden Çin savaş uçaklarının dün ve bugün merkez hattını geçtiği ve adanın güney hava sahasına girdiği belirtildi.