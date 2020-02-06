Salgını ilk bilen doktor öldü (Corona virüsünde son durum)

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 565’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 336’ya çıktı. Corona virüsün ciddiyetine dikkat çekmeye çalışan 34 yaşındaki doktor Li Wenliang'ın, yine Corona virüsü nedeniyle kayatını kaybettiği açıklandı.

AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 06.02.2020 - 23:40





Açıklamayı, Wenliang'ın yattığı Wuhan hastanesi yetkilileri yaptı.

Wuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip Corona virüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti. Wuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü de Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz" ifadesini kullandı.

JAPONYA'DAKİ GEMİDE 10 VAKA DAHA TESPİT EDİLDİ Diğer taraftan, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.

Yetkililer, yaşları 50 ila 70 olan yeni teşhis konulan dört Japon, iki Amerikalı, iki Kanadalı, birer Yeni Zelandalı ve Tayvanlının hastaneye kaldırılacağını kaydetti.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, dün düzenlediği basın toplantısında, daha önce teşhis konulan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

TAYVAN ÇİN VATANDAŞLARININ ADAYA GİRİŞİNİ DURDURDU Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, Tayvan'ın yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının adaya girişini tamamıyla durdurduğu kaydedildi.

CECC, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinden gelenlerin de Tayvan'a girişlerinin yasaklandığını belirtti.

GÜNEY KORE'DE GÖRÜLEN BAKALARDA ARTIŞ Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de dört kişide daha yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 23'e yükseldi.

Güney Koreli söz konusu üç hastanın, daha önce virüs tespit edilen diğer üç hastanın akrabası olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin, virüs teşhisi konmadan önce karantina altında oldukları ifade edildi. Yeni teyit edilen tüm vakaların izlenip tedavi edilebilmeleri için uygun karantina hastanelerine taşındığı belirtildi.





Virüs tespit edilmesinin ardından hala karantina altında olan 22 kişinin sağlık durumunun stabil olduğu, tedavisi tamamlanan bir kişinin ise hastaneden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

İNGİLTERE'DE ÜÇÜNCÜ VAKA İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, yaptığı yazılı açıklamada, "Başka bir hastanın daha yeni tip corona virüsü testi pozitif çıktı. Böylece İngiltere'deki toplam vaka sayısı 3 oldu." ifadesini kullandı. Whitty, ismi ve uyruğu açıklanmayan kişinin virüsü İngiltere'de kapmadığı bilgisini paylaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek için pazar günü ikinci uçağın gönderileceği belirtildi. Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istemesini "aşırı tepki" olarak niteleyerek, "Aşırı tepki göstermenin faydalı olmadığını söyledik. Makul şekilde tepki vermeleri için Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerini dinlemelerini istedik." dedi.



Bu arada Air France, Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasının 9 Şubat'tan 15 Mart'a uzatıldığını duyurdu.

Diğer yandan Çin'de, yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele eden ekiplerden, 10 gün izinsiz çalışan Çinli bir hastane eczacısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. South China Morning Post gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Hunan eyaletindeki yerel bir klinikte görevli ekipten 28 yaşındaki Song Yingjie, 25 Ocak'tan itibaren izne ayrılmadan çalışmasının ardından, pazartesi erken saatlerde bir vardiya dönüşü kaldığı yurtta ölü bulundu.



Asıl mesleği hastane eczacılığı olan, gün içinde hastanede tıbbi malzeme yönetimi ve dağıtımından sorumlu Song'un, yerel sağlık yetkililerince bir otoyoldaki kontrol noktasında şoförlerin ateşini ölçmekle geçici görevlendirildiği ve genellikle geceleri çalıştığı aktarıldı.