Salgının ortaya çıktığı Wuhan'da karantina kaldırıldı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde karantina kaldırıldı. Yetkililer, okullarda eğitimin henüz başlamayacağını belirtti

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Reuters - Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 00:10

Wuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi.

The Global Times'ta yer alan habere göre yetkililer, 11 milyon nüfuslu Wuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı.

Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki corona virüs vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti.

Komisyon ayrıca 32 yeni corona virüs vakasıyla toplam sayının 81 bin 740'a yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı.

Corona virüsün yayıldığı ülke olan Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.