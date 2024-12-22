Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek

Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye halkı yaralarını sarmaya çalışıyor. Yıllardır baskının gölgesinde yaşayanlar yeni yıla yeni umutlarla girecek. Bu kapsamda günlerdir kutlamaların devam ettiği Şam'da Noel ve yeni yıl pazarı kuruldu. İki haftadan kısa süre önce çatışmalara sahne olan meydanlar ışıklandırıldı.

Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 1

Suriye'de 13 senedir devam eden iç savaş geçtiğimiz günlerde Beşar Esad rejiminin düşmesi ile sona erdi.

Muhalif gruplar 12 gün içerisinde başkent Şam'a girdi ve devril lider Esad ülkeden kaçtı.

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Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 2

Rejim baskısının sona ermesinin ardından halk normal hayatına dönmeye başladı.

Şam sokaklarında yapılan yılbaşı süslemeleri ise sosyal medyada ses getirdi.

Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 3

Geçtiğimiz günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı meydanlarda Noel pazarları kuruldu. Şamlılar da yeni yıl coşkusunu burada kutlamaya başladılar.

Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 4

Geçtiğimiz yıl süslemeler daha gösterişli olsa da, Beşar Esad'ın kaçması ve rejimin çökmesinden iki hafta sonra Suriyelilerin içinde bulunduğu şenlik havası sokaklarda hissediliyor.

Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 5
Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 6
Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 7
Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 8
Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 9
Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek - 10
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