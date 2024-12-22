Şam'da yılbaşı hazırlığı: Suriyeliler yeni yıla umutla girecek
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye halkı yaralarını sarmaya çalışıyor. Yıllardır baskının gölgesinde yaşayanlar yeni yıla yeni umutlarla girecek. Bu kapsamda günlerdir kutlamaların devam ettiği Şam'da Noel ve yeni yıl pazarı kuruldu. İki haftadan kısa süre önce çatışmalara sahne olan meydanlar ışıklandırıldı.
Suriye'de 13 senedir devam eden iç savaş geçtiğimiz günlerde Beşar Esad rejiminin düşmesi ile sona erdi.
Muhalif gruplar 12 gün içerisinde başkent Şam'a girdi ve devril lider Esad ülkeden kaçtı.