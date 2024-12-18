Şam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktı, aralarında çocuklar da var

Suriye'nin başkenti Şam'da, Seyyide Zeynep bölgesindeki bir ilaç deposunda, 20'den fazla kişiye ait cansız beden kalıntıları bulundu. Kurbanların arasında çocuklar da var. Nasıl öldürüldüklerine veya nerede tutuklandıklarına ilişkin ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Şam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktı, aralarında çocuklar da var - 1

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de toplu mezarlar ve cesetler bulunmaya devam ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Seyyide Zeynep bölgesindeki bir ilaç deposunda, çok sayıda ceset kalıntısı ortaya çıkarıldı.

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Şam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktı, aralarında çocuklar da var - 2

ÇOCUKLAR DA VAR

Depoda, aralarında çocukların da olduğu, 20'den fazla kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılar bulundu.

Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo,  ilaç deposunda inceleme başlattıklarını söyledi.

Şam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktı, aralarında çocuklar da var - 3

KURBANLARIN SAYISINI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Selmo, "Burası bir ilaç deposu olarak görülüyor ancak içinde soğuk hava deposu bulduk. Deponun çürümüş cesetlerin ve iskeletlerin saklandığı bir alana dönüştüğünü gördük" dedi.

Ekiplerin cansız bedenleri belgelemeye çalıştığını söyleyen Selmo, "İskeletleri toplayıp kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz" diye ekledi.

Şam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktı, aralarında çocuklar da var - 4

"NE YAPTIKLARINI BİLMİYORUZ"

Cesetlere daha sonra DNA testi yapılacağını belirten Selmo, şunları anlattı:

"Burası Seyyide Zeynep bölgesi. Rejim çökmeden önce bu bölge İranlı milislerin karargahıydı. Bir milis gücü hayalin edin bir yeri işgal ediyor ve cesetleri depoda tutuyor. Bu cesetlere neler yaptıklarını bilmiyoruz. Nerede tutuklandılar, nasıl öldürüldüler bilmiyoruz."

Şam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktı, aralarında çocuklar da var - 5
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