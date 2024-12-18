Şam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktı, aralarında çocuklar da var

"NE YAPTIKLARINI BİLMİYORUZ"

Cesetlere daha sonra DNA testi yapılacağını belirten Selmo, şunları anlattı:

"Burası Seyyide Zeynep bölgesi. Rejim çökmeden önce bu bölge İranlı milislerin karargahıydı. Bir milis gücü hayalin edin bir yeri işgal ediyor ve cesetleri depoda tutuyor. Bu cesetlere neler yaptıklarını bilmiyoruz. Nerede tutuklandılar, nasıl öldürüldüler bilmiyoruz."