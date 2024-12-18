Şam'daki ilaç deposundan ceset kalıntıları çıktı, aralarında çocuklar da var
Suriye'nin başkenti Şam'da, Seyyide Zeynep bölgesindeki bir ilaç deposunda, 20'den fazla kişiye ait cansız beden kalıntıları bulundu. Kurbanların arasında çocuklar da var. Nasıl öldürüldüklerine veya nerede tutuklandıklarına ilişkin ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de toplu mezarlar ve cesetler bulunmaya devam ediyor.
Suriye'nin başkenti Şam'da, Seyyide Zeynep bölgesindeki bir ilaç deposunda, çok sayıda ceset kalıntısı ortaya çıkarıldı.