Şam'ın hayalet bölgesi: "Tek hayat belirtisi bir mezar kazıcı"

YIKIMIN MALİYETİ 400 MİLYAR DOLAR

2013'ten sonra 5 yıl boyunca kullanılan kimyasal silahlar, bölgeyi hayalete çevirdi.

Suriye Kızılayı,bölgedeki patlayıcıların tespiti için ocak ayı sonunda Cobar'a ekip gönderdi.

ABD ve AB yaptırımları altındaki Suriye'de yeniden inşa için en az 400 milyar dolarlık bir harcama yapılması gerektiği tahmin ediliyor.