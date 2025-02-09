Şam'ın hayalet bölgesi: "Tek hayat belirtisi bir mezar kazıcı"

Suriye, 2011 yılında başlayan ve 13 yıl boyunca devam eden iç savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu sırada ise başkent Şam da dahi bazı yerlerin hayalet kasabaya döndüğü görülüyor. Cobar mahallesi, savaşın acı izlerini üzerinde en çok taşıyan bölgelerden biri. Yıkılmış, bazı cepheleri yere devrilmiş ve şimdi hayalet kasabaya dönmüş mahallelerin görüntüleri, kıyamet senaryosu anlatan filmlerin sahnelerini andırıyor. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Cobar'ın yalnızca mezarlığında hareket olduğunu aktardı.

Şam'ın hayalet bölgesi: "Tek hayat belirtisi bir mezar kazıcı" - 1

COBAR'DA TEK HAYAT BELİRTİSİ BİR MEZARLIK

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Suriye'deki mahvolan banliyöde tek hayat belirtisi, bir mezar kazıcı" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde başkentin doğusundaki Cobar ilçesi incelendi.

İç savaş sırasında muhaliflerin kalesi olarak dikkat çeken bu ilçenin günümüzdeki hali, ülkenin yeniden inşasının zorluğununu simgeliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Şam'ın hayalet bölgesi: "Tek hayat belirtisi bir mezar kazıcı" - 2

SADECE MEZARLIK AYAKTA KALDI

Gazetenin Ortadoğu muhabiri Stephen Kalin, Cobar'ın yalnızca mezarlığında hareket olduğunu aktardı.

Şam'ın bu banliyösünde yalnızca bir bölüm büyük ölçüde sağlam kalmış ve yeniden faaliyete geçmiş durumda: Mezarlık.

Şam'ın hayalet bölgesi: "Tek hayat belirtisi bir mezar kazıcı" - 3

ÖLÜLERİNİ GÖMMEK İÇİN DÖNDÜLER

Aralık ayında Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından eski sakinler bölgeye dönmeye başlayınca Mecid Ayuz isimli mezar kazıcı ve amcası ölülerini gömmek için geri döndü.

Güneşli bir öğleden sonra, Ayuz yeni bir mezar kazdı ve 65 yaşındaki bir adamı, savaştan kalan parçalanmış mezar taşları ve kraterlerin arasında toprağa verdi.

Şam'ın hayalet bölgesi: "Tek hayat belirtisi bir mezar kazıcı" - 4

"SURİYE'DEKİ EN AĞIR YIKIMLARDAN BİRİ"

İlçe sakinleri Cobar'a cenazelerini gömmek ve geçmişi yad etmek için gelmeye başlasa da evlerine dönemiyor çünkü çoğu yıkılmış halde.

Cobar'daki yıkımın ölçeği, Suriye genelindeki en ağır yıkımlardan biri.

Şam'ın hayalet bölgesi: "Tek hayat belirtisi bir mezar kazıcı" - 5

SIFIRDAN İNŞA EDİLMEK ZORUNDA

Şam'ın büyük ölçüde hasarsız kalan merkezine çok da uzak olmayan Cobar, Suriye'nin birçok harap olmuş banliyösü, şehri ve kasabası gibi, neredeyse sıfırdan yeniden inşa etme zorluğuyla karşı karşıya.

Şam'ın hayalet bölgesi: "Tek hayat belirtisi bir mezar kazıcı" - 6

YIKIMIN MALİYETİ 400 MİLYAR DOLAR

2013'ten sonra 5 yıl boyunca kullanılan kimyasal silahlar, bölgeyi hayalete çevirdi.

Suriye Kızılayı,bölgedeki patlayıcıların tespiti için ocak ayı sonunda Cobar'a ekip gönderdi.

ABD ve AB yaptırımları altındaki Suriye'de yeniden inşa için en az 400 milyar dolarlık bir harcama yapılması gerektiği tahmin ediliyor.

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