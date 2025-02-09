Şam'ın hayalet bölgesi: "Tek hayat belirtisi bir mezar kazıcı"
Suriye, 2011 yılında başlayan ve 13 yıl boyunca devam eden iç savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu sırada ise başkent Şam da dahi bazı yerlerin hayalet kasabaya döndüğü görülüyor. Cobar mahallesi, savaşın acı izlerini üzerinde en çok taşıyan bölgelerden biri. Yıkılmış, bazı cepheleri yere devrilmiş ve şimdi hayalet kasabaya dönmüş mahallelerin görüntüleri, kıyamet senaryosu anlatan filmlerin sahnelerini andırıyor. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Cobar'ın yalnızca mezarlığında hareket olduğunu aktardı.
COBAR'DA TEK HAYAT BELİRTİSİ BİR MEZARLIK
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Suriye'deki mahvolan banliyöde tek hayat belirtisi, bir mezar kazıcı" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde başkentin doğusundaki Cobar ilçesi incelendi.
İç savaş sırasında muhaliflerin kalesi olarak dikkat çeken bu ilçenin günümüzdeki hali, ülkenin yeniden inşasının zorluğununu simgeliyor.