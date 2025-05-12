Şampuan ve güzellik ürünlerinin içinde var: Kansere neden olabilir
Bilim insanları, ABD ve İngiltere’de yaygın olarak kullanılan birçok kişisel bakım ürününün, kansere neden olabilecek kimyasallar içerdiği konusunda uyarıyor.
Son araştırmalar, özellikle kadınlar arasında yaygın olarak kullanılan saç düzleştiricilerde bulunan formaldehit maddesinin, rahim ve meme kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlara göre tehlike yalnızca saç ürünleriyle sınırlı değil.
ABD merkezli Silent Spring Enstitüsü tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, şampuan, losyon, vücut sabunu ve kirpik yapıştırıcısı gibi çok sayıda kişisel bakım ürününün formaldehit veya formaldehit salan koruyucu maddeler içerdiği belirlendi.