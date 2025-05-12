Şampuan ve güzellik ürünlerinin içinde var: Kansere neden olabilir

Araştırmacılar, toplamda 1.100’den fazla ürünü analiz etti. Katılımcıların %53’ü, en az bir ürününde formaldehit salan koruyucu madde bulunduğunu bildirdi. Bu ürünlerin çoğu günlük veya haftalık olarak kullanılıyordu.



En yaygın formaldehit salıcı madde, saç ve cilt ürünlerinde sıkça rastlanan DMDM hidantoin oldu. Bu madde, cilt bakım ürünlerinin %47’sinde, saç ürünlerinin ise %58’inde yer aldı.



Buna rağmen ekip, tespit ettikleri maddelerin sınırlı olduğunu ve daha fazlasının gözden kaçmış olabileceğini belirtti. Dr. Franklin, “Bunlar yalnızca bildiklerimiz. Henüz farkında olmadığımız kimyasallar da olabilir,” dedi.