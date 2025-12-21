San Francisco karanlığa gömüldü. 125 bin kişi elektriksiz kaldı

21.12.2025 07:15

AA, Reuters

ABD’nin San Francisco kentinde büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Şehir karanlığa gömülürken, trafik ışıkları devre dışı kalınca trafik de kilitlendi.

San Francisco karanlığa gömüldü. 125 bin kişi elektriksiz kaldı
Anadolu Ajansı

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco şehri karanlığa gömüldü.

San Francisco karanlığa gömüldü. 125 bin kişi elektriksiz kaldı 1
Anadolu Ajansı

Yaklaşık 800 bin nüfuslu Kentin büyük bölümünde meydana gelen elektrik kesintisinin nedeni henüz açıklanmadı.

San Francisco karanlığa gömüldü. 125 bin kişi elektriksiz kaldı 2
Anadolu Ajansı

Kesintiden yaklaşık 125 bin kişinin etkilendiği açıklandı.

San Francisco karanlığa gömüldü. 125 bin kişi elektriksiz kaldı 3
Anadolu Ajansı

Elektrik verilemeyen bölgelerde trafik ışıkları da devre dışı kaldı. Bu nedenle caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

San Francisco karanlığa gömüldü. 125 bin kişi elektriksiz kaldı 4
Anadolu Ajansı

Kesintinin ne kadar süreceğine ilişkin bir açıklama da yapılmadı. 