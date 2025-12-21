San Francisco karanlığa gömüldü. 125 bin kişi elektriksiz kaldı
21.12.2025 07:15
AA, Reuters
ABD’nin San Francisco kentinde büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Şehir karanlığa gömülürken, trafik ışıkları devre dışı kalınca trafik de kilitlendi.
ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco şehri karanlığa gömüldü.
Yaklaşık 800 bin nüfuslu Kentin büyük bölümünde meydana gelen elektrik kesintisinin nedeni henüz açıklanmadı.
Kesintiden yaklaşık 125 bin kişinin etkilendiği açıklandı.
Elektrik verilemeyen bölgelerde trafik ışıkları da devre dışı kaldı. Bu nedenle caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kesintinin ne kadar süreceğine ilişkin bir açıklama da yapılmadı.