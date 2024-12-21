Sandalyelerle barikat kuruldu, parlamento savaş alanına döndü!

Tayvan parlamentosu, anayasa mahkemesinin yetkilerini sınırlayan ve devlet görevlilerinin görevden alınmasını zorlaştıran tartışmalı reform tasarısının oylaması öncesinde büyük bir kaosa sahne oldu. İktidar partisinin milletvekilleri, oylamayı engellemek amacıyla genel kurul salonuna koltuklarla barikat kurarken, muhalefetle girmeleri engellenmek istenen vekiller arasında arbede yaşandı. Meclisteki gerginlik, dışarıda yapılan protestolarla da desteklendi.

Sandalyelerle barikat kuruldu, parlamento savaş alanına döndü! - 1

Tayvan Parlamentosu, anayasa mahkemesinin yetkilerini sınırlayan ve devlet görevlilerinin görevden alınmasını zorlaştıran tartışmalı bir yasa tasarısının oylaması öncesinde büyük bir kaosa sahne oldu.

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Sandalyelerle barikat kuruldu, parlamento savaş alanına döndü! - 2

KOLTUKLARLA BARİKAT KURULDU

Gece saatlerinde, oylamanın engellenmesi için iktidar partisi olan Demokratik İlerleme Partisi'nin (DPP) milletvekilleri, meclis genel kurul salonuna koltuklarla barikat kurarak salona girmeye çalışan muhalefet milletvekillerine karşı direndi.

Aralarındaki gerginlik, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. 

Sandalyelerle barikat kuruldu, parlamento savaş alanına döndü! - 3

PROTESTOLAR SOKAĞA TAŞTI

Meclis binasının dışında ise protesto gösterileri yapıldı. Göstericiler, Çin yanlısı Kuomintang ve Tayvan Halk Partisi'ni, Tayvan'ı Çin'e dönüştürmeye çalışmakla suçlayarak protestolarını dile getirdi. “Seçmenlerin haklarını elinden alıp Tayvan'ı Çin’e dönüştürmeye çalışıyorlar” diyen protestocular, ülkedeki demokrasiye yönelik tehditlere karşı çıktılar.

Sandalyelerle barikat kuruldu, parlamento savaş alanına döndü! - 4

Tüm bu gerginliğe rağmen, Tayvan Parlamentosu'nda çoğunluğu elinde bulunduran muhalefet milletvekillerinin protestolarına rağmen oylama gerçekleşti.

Sandalyelerle barikat kuruldu, parlamento savaş alanına döndü! - 5

Yasa değişikliklerinin kabul edilmesiyle Tayvan’ın demokrasisinin, Çin’in etkisi altında zayıflayabileceği endişeleri artmış durumda.

Sandalyelerle barikat kuruldu, parlamento savaş alanına döndü! - 6

Bu gelişme, Tayvan’daki siyasi atmosferi daha da gerdi ve ülkedeki iç siyasetle ilgili tartışmaları derinleştirdi.

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