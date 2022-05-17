Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Covid" hedefine ulaşıldı

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken 28 Nisan'da ise 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin, 10 Mayıs'ta 50 bin ve 12 Mayıs'ta 60 bin eşiğini geçmişti.



Salgın dalgasının Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.