Şanghay’da karantina sırasında mahsur kalan kadın bir ay boyunca köpeğiyle telefon kulübesinde yaşadı

SİYAH TORBALARLA TUVALET İHTİYACINI GİDERDİ

İsimsiz kadın, ayrıca yakınlarda bir elektrik prizi olduğunu, böylece su kaynatmak, hazır erişte pişirmek ve saçını yıkamak için elektrikli su ısıtıcısını çalıştırdığını söyledi.

Umumi tuvaletler kapatılmıştı, bu yüzden temizlik görevlileri tarafından kendisine verilen siyah plastik torbalarla tuvalet ihtiyacını giderdiğini söyledi.