Şanghay'da sıcaklık 100 yılın rekorunu kırdı

KÜRESEL ISINMA TEHLİKELERİ ARTTIRACAK

Bilim insanları, küresel ısınmanın olumsuz hava koşullarını şiddetlendirdiğini ve Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yakın tarihli bir raporunda, küresel ısınmadaki her artışın birden çok tehlikeyi yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu.