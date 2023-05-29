Şanghay'da sıcaklık 100 yılın rekorunu kırdı

Meteoroloji servisinin resmi Weibo hesabında, saat 13.09’da Xujiahui istasyonundaki sıcaklığın 36.1 dereceye ulaştığı ve Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık için 100 yıllık rekorun kırıldığı paylaşıldı.
Bilim insanları, küresel ısınmanın olumsuz hava koşullarını şiddetlendirdiğini ve Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yakın tarihli bir raporunda, küresel ısınmadaki her artışın birden çok tehlikeyi yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu.
Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Şanghay’ın merkezindeki metro istasyonunda sıcaklık daha da artarak 36.7 dereceye yükseldi.
Bu derece, 1876, 1903, 1915 ve 2018 yıllarında kaydedilmiş 35.7 derecelik rekorun, 1 dereceyle üzerine çıkarak, yeni en sıcak Mayıs günü rekorunu kırmış oldu.
Mayıs ayında Birleşmiş Milletler, 2023-2027 yıl aralığının, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 5 yıllık dönem olacağının neredeyse kesin olduğu konusunda uyarıda bulundu.